Индиан-Уэллс. Свитолина легко разобралась с соперницей из Чехии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) победно начала турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче второго круга украинка переиграла Терезу Мартинцову из Чехии (№52 WTA).



Индиан-Уэллс. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:5

Свитолина даже немного неожиданно легко вошла в матч и доминировала на протяжении всей первой партии. Элине не боялась играть в атаку, выходила к сетке и часто очень красивыми ударами завершала розыгрыши. Чешка оказалась неготовой к такому молниеносному развитию событий и сумела взять первый гейм только после 0:4 на старте. Тереза лишь один раз за сет сумела навязать борьбу на приеме, но даже до брейкпоинтов дело не дошло, партия пошла в актив украинки.



Второй сет начался в том же духе, но теперь Элина чуть расслабилась и сразу же после брейка отдала свою подачу. Чуть позже ситуация повторилась, показалось, что Элина даже немного растерялась, не понимая, как это могло произойти. Невзирая на моменты слабости, украинка продолжила играть гораздо лучше соперницы и после третьего брейка в партии легко подала на матч.



Хороший стартовый матч, перед которым было очень много опасений. Повязка на ноге стала меньше, двигается Элина лучше. К сожалению, не удалось держать концентрацию на протяжении всего поединка, но сомнений о победительнице сегодня не возникало.



В следующем раунде Свитолина сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№40 WTA).

