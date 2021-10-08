Индиан-Уэллс. Свитолина легко разобралась с соперницей из Чехии

Первая ракетка Украины стартовала с уверенной победы

  • 08.10.2021 22:17
  • 2218 просмотров
  • 6 комментариев
Индиан-Уэллс. Свитолина легко разобралась с соперницей из Чехии
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) победно начала турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче второго круга украинка переиграла Терезу Мартинцову из Чехии (№52 WTA). 
 
Индиан-Уэллс. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:5

Свитолина даже немного неожиданно легко вошла в матч и доминировала на протяжении всей первой партии. Элине не боялась играть в атаку, выходила к сетке и часто очень красивыми ударами завершала розыгрыши. Чешка оказалась неготовой к такому молниеносному развитию событий и сумела взять первый гейм только после 0:4 на старте. Тереза лишь один раз за сет сумела навязать борьбу на приеме, но даже до брейкпоинтов дело не дошло, партия пошла в актив украинки.
 
Второй сет начался в том же духе, но теперь Элина чуть расслабилась и сразу же после брейка отдала свою подачу. Чуть позже ситуация повторилась, показалось, что Элина даже немного растерялась, не понимая, как это могло произойти. Невзирая на моменты слабости, украинка продолжила играть гораздо лучше соперницы и после третьего брейка в партии легко подала на матч.
 
Хороший стартовый матч, перед которым было очень много опасений. Повязка на ноге стала меньше, двигается Элина лучше. К сожалению, не удалось держать концентрацию на протяжении всего поединка, но сомнений о победительнице сегодня не возникало. 
 
В следующем раунде Свитолина сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№40 WTA).

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    online
    Arctic, 08.10.2021 22:33
    +3
    Не сказав би я що "ЛЕГКО", сказав би що КРАСИВО!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.10.2021 22:27
    +3
    Непоганий матч від Еліни. Такої кількості прийомів навиліт навіть першої сильної подачі від Мартінцової я давно не пам'ятаю. Здається, пошкодження стегна Еліні зараз особиво не заважає, тому є можливість грати на повну. Якби не два незрозумілі провали у другому сеті на своїх подачах одразу після власних брейків, гру у виконанні Еліни можна було б назвати близькою до ідеалу. А так просто хороший матч.
    Далі Кирстя, яку в нормальному фізичному стані також необхідно проходити. Якщо Еліні це вдасться, то у четвертому колі буде пряма боротьба претенденток на місце у Гвадалахарі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 08.10.2021 22:24
    +4
    молодець Єліна!,а чешка в другому сеті прибавилв за рахунок першої подачі
    Ссылка
    Stepan Stepanov
    online
    Stepan Stepanov, 08.10.2021 22:23
    +4
    Не зовсім легко, але розібралася. Будемо чекати наступних перемог. Головне, щоб пошкодження не завадило.
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    VITASS
    online
    VITASS, 08.10.2021 22:22
    +5
    Расслабилась в конце. Получила плюху. Собралась и вынесла. Спишем на Меркурия в созвездии льва.
    По игре вроде с ногой все норм. Болеем дальше за Марту
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    Andrian Harandzha
    online
    Andrian Harandzha, 08.10.2021 22:21
    +8
    Вітаю з перемогою!
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