За звездой Байера охотятся Бавария и команды из АПЛ

Флориан Вирц может перейти в один из европейских топ-клубов

  • 06.10.2021 14:56
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За звездой Байера охотятся Бавария и команды из АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские топ клубы устроили охоту за 18-летним атакующим полузащитником «Байера» и сборной Германии Флорианом Вирцем.

«Мюнхенская «Бавария», клубы английской Премьер-лиги и многие другие команды внимательно следят за ситуацией с Флорианом Вирцем. Пока что позиция «Байера» остается прежней: следующим летом футболист будет «неприкасаемым».

В контракте Вирца не прописана клаусула», — пишет итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Вирц провел за «Байер» 8 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт игрока с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.

Источник — Twitter

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