Алисон ван Эйтванк выиграла турнир в Нур-Султане.
В матче за титул бельгийка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
Нур-Султан. Финал
Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 1:6, 6:4, 6:3
Для ван Эйтванк это первый титул с сентября 2019-го, когда она победила в Ташкенте.
Отметим, что Алисон выиграла все свои пять финалов в карьере. Все победы были одержаны в трех сетах.
На турнире в Нур-Султане играла Леся Цуренко, она остановилась во втором круге.
New champion of the new tournament.— Astana Open (@ktf_kz) October 2, 2021
WTA250 Astana Open 🏆 goes to @AlisonVanU 🇧🇪👏@WTA pic.twitter.com/1ch0BfqKU7
Источник — Sport.ua
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