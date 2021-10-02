Ван Эйтванк выиграла турнир в Нур-Султане

Алисон продолжила победную серию в финалах

  • 02.10.2021 19:44
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Ван Эйтванк выиграла турнир в Нур-Султане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алисон ван Эйтванк

Алисон ван Эйтванк выиграла турнир в Нур-Султане.

В матче за титул бельгийка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Нур-Султан. Финал
Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 1:6, 6:4, 6:3

Для ван Эйтванк это первый титул с сентября 2019-го, когда она победила в Ташкенте.

Отметим, что Алисон выиграла все свои пять финалов в карьере. Все победы были одержаны в трех сетах.

На турнире в Нур-Султане играла Леся Цуренко, она остановилась во втором круге.

Источник — Sport.ua

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