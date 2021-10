Алисон ван Эйтванк выиграла турнир в Нур-Султане.

В матче за титул бельгийка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Нур-Султан. Финал

Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 1:6, 6:4, 6:3

Для ван Эйтванк это первый титул с сентября 2019-го, когда она победила в Ташкенте.

Отметим, что Алисон выиграла все свои пять финалов в карьере. Все победы были одержаны в трех сетах.

На турнире в Нур-Султане играла Леся Цуренко, она остановилась во втором круге.

New champion of the new tournament.

WTA250 Astana Open 🏆 goes to @AlisonVanU 🇧🇪👏@WTA pic.twitter.com/1ch0BfqKU7