Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Казахстане

Леся проиграла россиянке

  • 29.09.2021 10:25
  • 314 просмотров
  • 3 комментария
Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Казахстане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№163 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Нур-Султане.
 
В матче первого круга украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла россиянке Варваре Грачевой (№88 WTA).
 
Нур-Султан. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 2:6, 4:6
 
Отметим, что в первом раунде основы Цуренко также обыграла россиянку.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    vital, 29.09.2021 11:18
    0
    Андрій Некрасов, 29.09.2021 11:12
    зачем заканчивать? Она сама говорит, что получает удовольствие от игры... когда травма не беспокоит (2-3 игры она проводит подряд). Бабосики капают, человек в любимом деле...
    Якщо Леся залишається в плюсі, то нормально. Але є сумніви в цьому. Зараз ще й призові поврізали.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
    Андрій Некрасов, 29.09.2021 11:12
    0
    Spectra, 29.09.2021 10:30
    Увы, но пора ей завершать карьеру хватит себя уже мучить!
    зачем заканчивать? Она сама говорит, что получает удовольствие от игры... когда травма не беспокоит (2-3 игры она проводит подряд). Бабосики капают, человек в любимом деле...
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 29.09.2021 10:30 (изменен)
    -1
    Увы, но пора ей завершать карьеру хватит себя уже мучить!
    Ссылка
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