Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Казахстане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№163 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Нур-Султане.
В матче первого круга украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла россиянке Варваре Грачевой (№88 WTA).
Нур-Султан. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 2:6, 4:6
Отметим, что в первом раунде основы Цуренко также обыграла россиянку.
Источник — Sport.ua
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