Цуренко обыграла россиянку на турнире WTA в Нур-Султане

Леся пробилась во второй круг основной сетки

  • 27.09.2021 09:18
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Цуренко обыграла россиянку на турнире WTA в Нур-Султане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№163 WTA) успешно преодолела первый раунд хардового турнира WTA 250 в Нур-Султане.
 
В матче первого круга украинка, которая стартовала в квалификации, на отказе обыграла россиянку Виталию Дьяченко (№133 WTA).
 
Нур-Султан. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:1, 3:1 (отказ)
 
Далее у Леси по сетке Варвара Грачева из России или Кристина Плишкова из Чехии.

Источник — Sport.ua

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