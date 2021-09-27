Цуренко обыграла россиянку на турнире WTA в Нур-Султане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№163 WTA) успешно преодолела первый раунд хардового турнира WTA 250 в Нур-Султане.
В матче первого круга украинка, которая стартовала в квалификации, на отказе обыграла россиянку Виталию Дьяченко (№133 WTA).
Нур-Султан. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:1, 3:1 (отказ)
Далее у Леси по сетке Варвара Грачева из России или Кристина Плишкова из Чехии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.