Цуренко обыграла россиянку на турнире WTA в Нур-Султане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№163 WTA) успешно преодолела первый раунд хардового турнира WTA 250 в Нур-Султане.



В матче первого круга украинка, которая стартовала в квалификации, на отказе обыграла россиянку Виталию Дьяченко (№133 WTA).



Нур-Султан. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:1, 3:1 (отказ)



Далее у Леси по сетке Варвара Грачева из России или Кристина Плишкова из Чехии.