Цуренко обыграла Радваньску в финале квалификации турнира в Нур-Султане

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №164) обыграла 30-летнюю польскую спортсменку Урсулу Радваньску (WTA №204) в финале квалификации турнира в Нур-Султане.
Для победы над Радваньской Цуренко хватило двух сетов: 7-5, 6-1.
Матч длился 1 час 43 минуты.
Имя соперницы Цуренко в первом раунде основной сетки турнира станет известно позже.
Источник — Sport.ua
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