Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Ухане

10 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла 4-й ракетке мира Коко Гофф. Далее американка сыграет против Магды Линетт, которая выбила Дарью Касаткину.

Чжэн Циньвень одолела Лейлу Фернандес, а Жасмин Паолини прошла Эрику Андрееву. Китаянка и итальянка в четвертьфинале проведут очный поединок.

Вторая сеяная Джессика Пегула неожиданно вылетела от Ван Синьюй. Представительница Китая за место в полуфинале поборется против Екатерины Александровой.

В еще одной четвертьфинальной встрече сойдутся Арина Соболенко и Магдалена Френх.

WTA 1000 Ухань. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева – 1:6, 6:4, 6:0

Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх – 3:6, 2:6

Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13] – 6:4, 6:1

Магда Линетт – Дарья Касаткина [8] – 6:2, 6:3

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес – 5:7, 6:3, 6:0

Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3] – 3:6, 2:6



Хейли Баптист – Екатерина Александрова – 1:6, 1:6

Ван Синьюй – Джессика Пегула [2] – 6:3, 7:5

WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Магдалена Френх

Коко Гофф [4] – Магда Линетт

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жасмин Паолини [3]

Екатерина Александрова – Ван Синьюй