Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Ухане
Марта проиграла Гофф, Пегула вылетела от Ван Синьюй, победы Чжэн и Паолини
10 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла 4-й ракетке мира Коко Гофф. Далее американка сыграет против Магды Линетт, которая выбила Дарью Касаткину.
Чжэн Циньвень одолела Лейлу Фернандес, а Жасмин Паолини прошла Эрику Андрееву. Китаянка и итальянка в четвертьфинале проведут очный поединок.
Вторая сеяная Джессика Пегула неожиданно вылетела от Ван Синьюй. Представительница Китая за место в полуфинале поборется против Екатерины Александровой.
В еще одной четвертьфинальной встрече сойдутся Арина Соболенко и Магдалена Френх.
WTA 1000 Ухань. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева – 1:6, 6:4, 6:0
Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх – 3:6, 2:6
Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13] – 6:4, 6:1
Магда Линетт – Дарья Касаткина [8] – 6:2, 6:3
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес – 5:7, 6:3, 6:0
Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3] – 3:6, 2:6
Хейли Баптист – Екатерина Александрова – 1:6, 1:6
Ван Синьюй – Джессика Пегула [2] – 6:3, 7:5
WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Магдалена Френх
Коко Гофф [4] – Магда Линетт
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Жасмин Паолини [3]
Екатерина Александрова – Ван Синьюй
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки опубликовал фото андеркарда боя Усик – Фьюри, но поставил британца первым
Янник Синнер выбил Даниила Медведева, Карлос проиграл Томашу Махачу