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  4. Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Ухане
WTA
10 октября 2024, 18:29 |
713
1

Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Ухане

Марта проиграла Гофф, Пегула вылетела от Ван Синьюй, победы Чжэн и Паолини

10 октября 2024, 18:29 |
713
1
Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла 4-й ракетке мира Коко Гофф. Далее американка сыграет против Магды Линетт, которая выбила Дарью Касаткину.

Чжэн Циньвень одолела Лейлу Фернандес, а Жасмин Паолини прошла Эрику Андрееву. Китаянка и итальянка в четвертьфинале проведут очный поединок.

Вторая сеяная Джессика Пегула неожиданно вылетела от Ван Синьюй. Представительница Китая за место в полуфинале поборется против Екатерины Александровой.

В еще одной четвертьфинальной встрече сойдутся Арина Соболенко и Магдалена Френх.

WTA 1000 Ухань. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева – 1:6, 6:4, 6:0
Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх – 3:6, 2:6

Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13] – 6:4, 6:1
Магда Линетт – Дарья Касаткина [8] – 6:2, 6:3

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес – 5:7, 6:3, 6:0
Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3] – 3:6, 2:6

Хейли Баптист – Екатерина Александрова – 1:6, 1:6
Ван Синьюй – Джессика Пегула [2] – 6:3, 7:5

WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Магдалена Френх
Коко Гофф [4] – Магда Линетт

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жасмин Паолини [3]
Екатерина Александрова – Ван Синьюй

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Джессика Пегула Юлия Путинцева Дарья Касаткина Марта Костюк Екатерина Александрова WTA Ухань Магда Линетт Беатрис Хаддад Майя Арина Соболенко Ван Синьюй Магдалена Френх Виктория Томова Лейла Фернандес Хейли Баптист Чжэн Циньвень Эрика Андреева Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Богдан Харух
в 2019му році, я пам'ятаю, що з Уханя навпаки всі тікали
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