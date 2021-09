ВИДЕО. Успеть за 11 с. Буффон пробежал все поле, чтобы отпраздновать гол

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон, который спустя 20 лет вернулся из «Ювентуса» в родной клуб, еще раз доказал, что он находится в прекрасной форме.



В матче второго тура Серии B против «Беневенто» его партнеры по команде оформили победный гол на 90+6 минуте, после чего 43-летний Буффон с невероятной скоростью преодолел расстояние к чужим воротам, чтобы отпраздновать победу с командой. Для этого Джанлуиджи потребовалось 11 секунд.



«Мы думаем, что Джанлуиджи Буффон в прошлую субботу поставил личный рекорд на стометровке», – подписал видео твиттер итальянского клуба.

We think @gianluigibuffon may well have set a PB over 100 metres last Sunday 🏃‍♂️😅#ForzaParma pic.twitter.com/26uX2cQuwr