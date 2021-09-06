ВИДЕО. Успеть за 11 с. Буффон пробежал все поле, чтобы отпраздновать гол

43-летний вратарь «Пармы» показал, что находится в отличной форме

  • 06.09.2021 19:37
  • 1936 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Успеть за 11 с. Буффон пробежал все поле, чтобы отпраздновать гол
© ФК Парма. Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон, который спустя 20 лет вернулся из «Ювентуса» в родной клуб, еще раз доказал, что он находится в прекрасной форме.
 
В матче второго тура Серии B против «Беневенто» его партнеры по команде оформили победный гол на 90+6 минуте, после чего  43-летний Буффон с невероятной скоростью преодолел расстояние к чужим воротам, чтобы отпраздновать победу с командой. Для этого  Джанлуиджи потребовалось 11 секунд.
 
«Мы думаем, что Джанлуиджи Буффон в прошлую субботу поставил личный рекорд на стометровке», – подписал видео твиттер итальянского клуба. 

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pike1
    pike1, 06.09.2021 20:36
    0
    Жесть)
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 06.09.2021 20:35
    -1
    Ёкарный Бабай, 06.09.2021 20:26
    105m x 68m
    конкретно этого стадиона
    Тогда да
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 06.09.2021 20:26
    +1
    yan2018, 06.09.2021 20:22
    Ну поле метров 90, а это большая разница.
    105m x 68m
    конкретно этого стадиона
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 06.09.2021 20:23
    +2
    как лось по кукурузе
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 06.09.2021 20:22
    +1
    Олег Мандрівник, 06.09.2021 20:18
    Стометровку за 11сек и не по дорожке, а по полю!!!!
    Вот это да
    Ну поле метров 90, а это большая разница.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 06.09.2021 20:18
    +3
    Стометровку за 11сек и не по дорожке, а по полю!!!!
    Вот это да
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 06.09.2021 19:50
    +6
    Вперше таке бачу.Видно,що Буффон непересічна людина
    Ссылка
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