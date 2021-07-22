ФОТО. Буффон сыграл за Парму спустя 7339 дней

43-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который этим летом подписал контракт с «Пармой», принял участие в товарищеском матче против «Бохума» (1:0).
Буффон вышел на поле в стартовом составе «Пармы» и оставил свои ворота в неприкосновенности. После перерыва голкипер был заменен.
«7339 дней спустя», — прокомментировал Буффон фото с матча.
Буффон выступал за первую команду «Пармы» с 1995 по 2001 годы, после чего перешел в туринский «Ювентус».
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