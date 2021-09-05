ВИДЕО. Из области фантастики. Медведев с приема обвел сетку

Загадывайте желание, такое бывает крайне редко

  • 05.09.2021 22:54
  • 1778 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Из области фантастики. Медведев с приема обвел сетку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису, вероятно, исполнил лучший удар турнира.
 
Во втором сете поединка против Дэна Эванса из Великобритании Медведев умудрился на приеме подачи соперника обвести стойку сетки, попав точно в краешек корта.
 
Отметим, что правилами не запрещено обводить сетку, но на практике сделать это очень сложно, из-за угла, который нужен для такого удара. В розыгрышах подобное случается чаще, на приеме – практически никогда.

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 05.09.2021 23:22
    0
    🔥🔥🔥
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    rus
    rus, 05.09.2021 23:05
    +1
    Очень круто
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