ВИДЕО. Из области фантастики. Медведев с приема обвел сетку

Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису, вероятно, исполнил лучший удар турнира.



Во втором сете поединка против Дэна Эванса из Великобритании Медведев умудрился на приеме подачи соперника обвести стойку сетки, попав точно в краешек корта.



Отметим, что правилами не запрещено обводить сетку, но на практике сделать это очень сложно, из-за угла, который нужен для такого удара. В розыгрышах подобное случается чаще, на приеме – практически никогда.

Just one of those @DaniilMedwed’s shots



🎥@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/14jwmSDjTq