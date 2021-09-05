US Open. Монфис едва не камбэкнул с 0:2 по сетам, но проиграл Синнеру

Гаэль был близок к выходу в четвертый круг

  • 05.09.2021 01:04
  • 145 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Монфис едва не камбэкнул с 0:2 по сетам, но проиграл Синнеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Янник Синнер

Французский теннисист Гаэль Монфис проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США.
 
В матче против молодого итальянцы Янника Синнера муж Элины Свитолиной проигрывал 0:2 по сетам, сумел вернуться в игру, но все же уступил в решающей партии.
 
US Open. Третий круг
Гаэль Монфис (Франция) – Янник Синнер (Италия) – 6:7(1), 2:6, 6:4, 6:4, 4:6 
 
Для Монфиса это был 35-й пятисетовый матч в карьере на ТБШ (17-18).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    Arctic, 05.09.2021 01:24
    0
    Ну стадіон просто вирував, за кого ще так можуть вболівати?!
    Ну звісно за Монфіса!
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