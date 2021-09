US Open. Монфис едва не камбэкнул с 0:2 по сетам, но проиграл Синнеру

Французский теннисист Гаэль Монфис проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США.



В матче против молодого итальянцы Янника Синнера муж Элины Свитолиной проигрывал 0:2 по сетам, сумел вернуться в игру, но все же уступил в решающей партии.



US Open. Третий круг

Гаэль Монфис (Франция) – Янник Синнер (Италия) – 6:7(1), 2:6, 6:4, 6:4, 4:6



Для Монфиса это был 35-й пятисетовый матч в карьере на ТБШ (17-18).

This kid is *tough*



🇮🇹 Jannik Sinner comes through in a tough five-setter vs Monfils. pic.twitter.com/W9RimS2r56