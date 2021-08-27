ВИДЕО. Как Свитолина в полуфинал турнира в Чикаго выходила

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала уверенную победу над француженкой Кристиной Младенович в 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Чикаго. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:0.
Смотрите лучшие моменты матча:
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Источник — Sport.ua
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