ВИДЕО. Как Свитолина в полуфинал турнира в Чикаго выходила

Украинка уничтожила Кристину Младенович

  • 27.08.2021 08:35
  • 1252 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Свитолина в полуфинал турнира в Чикаго выходила
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала уверенную победу над француженкой Кристиной Младенович в 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Чикаго. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:0.

Смотрите лучшие моменты матча:

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    chievo
    chievo, 27.08.2021 09:37
    0
    О! Как Элина побеждает, так хейтеров куда-то ветром уносит))))
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