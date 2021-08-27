Свитолина на пути в полуфинал турнира в Чикаго впервые обыграла Младенович

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла третий поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче 1/4 финала украинка, которая является лидером посева, одолела седьмую сеяную Кристину Младенович из Франции (№57 WTA).



Чикаго. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:0

Впервые на турнире Свитолина сыграла в полную силу и результат не заставил себя ждать. Первые геймы стартового сета вышли более-менее конкурентными, после чего француженка поняла, что сегодня ей ловить нечего.





Младенович попыталась сыграть чуть более активно, но из этого ничего не получилось. Элина сегодня была намного выше по общему уровню и без проблем довела матч до победы. Радует также и то, что кроме одного гейма на своей подаче у украинки проблем не было вообще.



Главная угроза в виде Вондроушовой уже покинула турнир, теперь можно спокойно ставить и достигать в Чикаго самые высокие цели.



Элина впервые обыграла Младенович, уступив ранее дважды.



В полуфинал Свитолина сыграет против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA).