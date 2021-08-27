Свитолина на пути в полуфинал турнира в Чикаго впервые обыграла Младенович

Элина будет сражаться за выход в финал после разгромной победы над француженкой

  • 27.08.2021 01:23
  • 722 просмотра
  • 4 комментария
Свитолина на пути в полуфинал турнира в Чикаго впервые обыграла Младенович
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла третий поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В матче 1/4 финала украинка, которая является лидером посева, одолела седьмую сеяную Кристину Младенович из Франции (№57 WTA). 
 
Чикаго. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:0

Впервые на турнире Свитолина сыграла в полную силу и результат не заставил себя ждать. Первые геймы стартового сета вышли более-менее конкурентными, после чего француженка поняла, что сегодня ей ловить нечего. 


 
Младенович попыталась сыграть чуть более активно, но из этого ничего не получилось. Элина сегодня была намного выше по общему уровню и без проблем довела матч до победы.  Радует также и то, что кроме одного гейма на своей подаче у украинки проблем не было вообще. 
 
Главная угроза в виде Вондроушовой уже покинула турнир, теперь можно спокойно ставить и достигать в Чикаго самые высокие цели.
 
Элина впервые обыграла Младенович, уступив ранее дважды.
 
В полуфинал Свитолина сыграет против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 27.08.2021 01:37
    +1
    Дуже достойна гра від Елі. Може це на фоні розібраної Младенович. Але все ж конкретно сьогодні всі отримали задоволення від матчу Еліни. Що там сьогодні казалось про дух і яйці ?
    П.с. Звісно що курчат по осені/шлему рахують...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 01:30
    +3
    Перший якісний матч Еліни за бог знає скільки часу. Коли востаннє вона вішала бублика суперниці, хтось пам'ятає? Нікуди вміння та характер не поділися, вони просто заховані глибоко в душі. Як все те знову відкопати? Бо нема жодної впевненості, що завтра чи наступного тижня знов не повернуться уже звичні проблеми.
    Далі Петерсон, яку теж потрібно спокійно розбирати. Побачимо завтра, що на рахунок цього думає сама Еліна.
    Ссылка
    Elis
    Elis, 27.08.2021 01:29
    -1
    Класна гра від Елінки. Молодець! З перемогою!
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    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 27.08.2021 01:27
    +4
    Невже Еліна накінець-то відчула що таке бути замужем? Сьогодні гра класна, але мені здається, що у Младеновіч великі проблеми виникли перед сьогоднішнім матчем, психологічні в першу чергу.
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