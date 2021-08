Шериф Вернидуба стал первой командой из Молдовы в группе Лиги чемпионов

«Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба прошел «Динамо» Загреб и впервые в своей истории сыграет в группе Лиги чемпионов.

Более того, «Шериф» стал первой молдавской командой, которая вышла в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Ранее в еврокубках Вернидуб с «Зарей» играл в группе Лиги Европы.

«Шериф» на пути к своему историческому достижению обыграл «Теуту», «Алашкерт», «Црвену Звезду» и «Динамо» Загреб.



Sheriff Tiraspol are the first ever Moldovan side to qualify for the Champions League group stage after beating Dinamo Zagreb 3-0 on aggregate.



History makers. pic.twitter.com/u3SfX3WtfD