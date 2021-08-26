Шериф Вернидуба стал первой командой из Молдовы в группе Лиги чемпионов

«Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба прошел «Динамо» Загреб и впервые в своей истории сыграет в группе Лиги чемпионов.
Более того, «Шериф» стал первой молдавской командой, которая вышла в групповой этап главного еврокубкового турнира.
Ранее в еврокубках Вернидуб с «Зарей» играл в группе Лиги Европы.
«Шериф» на пути к своему историческому достижению обыграл «Теуту», «Алашкерт», «Црвену Звезду» и «Динамо» Загреб.
Sheriff Tiraspol are the first ever Moldovan side to qualify for the Champions League group stage after beating Dinamo Zagreb 3-0 on aggregate.— Squawka Football (@Squawka) August 25, 2021
History makers. pic.twitter.com/u3SfX3WtfD
Источник — Sport.ua
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Захотел играть в ЛЧ и сделал это.
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