Шериф Вернидуба стал первой командой из Молдовы в группе Лиги чемпионов

Вот это украинский тренер заехал в Молдову!

  • 26.08.2021 00:19
  • 1375 просмотров
  • 8 комментариев
Шериф Вернидуба стал первой командой из Молдовы в группе Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба прошел «Динамо» Загреб и впервые в своей истории сыграет в группе Лиги чемпионов.

Более того, «Шериф» стал первой молдавской командой, которая вышла в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Ранее в еврокубках Вернидуб с «Зарей» играл в группе Лиги Европы.

«Шериф» на пути к своему историческому достижению обыграл «Теуту», «Алашкерт», «Црвену Звезду» и «Динамо» Загреб.
 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zorro Men
    online
    Zorro Men, 26.08.2021 00:43
    0
    Вернидубу респектище,браво тренер.
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    kolobok
    online
    kolobok, 26.08.2021 00:40
    0
    Респект
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.08.2021 00:37
    0
    Может дело не в тренерах в Украине, а в игроках ?
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    lgpaladin
    lgpaladin, 26.08.2021 00:29
    0
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 00:25
    В ПСЖ приколятся, если им придется ехать в Молдову
    газон там не очень конечно
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 00:25
    +2
    В ПСЖ приколятся, если им придется ехать в Молдову
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 26.08.2021 00:24
    +1
    Шериф угадал с тренером, который даёт результат
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    SevaCherkago
    online
    SevaCherkago, 26.08.2021 00:24
    0
    ....а тут сидишь - нервную систему гробишь за кротов сраных...))))
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    lgpaladin
    lgpaladin, 26.08.2021 00:23
    +1
    Браво !!!
    Захотел играть в ЛЧ и сделал это.
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