Шериф вышел в группу Лиги чемпионов. Сенсация от Вернидуба

Молдавский «Шериф» под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграл с «Динамо» Загреб 0:0 и вышел в групповой этап главного еврокубкового турнира.
В первом матче «Шериф» выиграл со счетом 3:0.
Молдавская команда отправится в четвертую корзину жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Еще одним участником группового этапа стал «Зальцбург», который прошел «Брондбю».
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации
Динамо Загреб - Шериф 0:0 (первый матч 3:0 в пользу Шерифа)
Динамо: Ливакович, Мохаррами (Кастрати, 62), Ристовски, Тео-Катерин, Франьич, Майер, Мисич (Гойак, 84), Оршич (Менало, 84), Иванушец, Петкович, Коп (Юрич, 69)
Шериф: Атанасидис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Костанца, Тилль, Аддо, Коловос (Петро, 74), Траоре, Кастанеда (Янсане, 56), Луваннор (Радейич, 86)
Брондбю - Зальцбург 1:2 (первый матч 2:1 в пользу Зальцбурга)
Голы: Максоэ, 62 - Сеско, 4, Аапронсон, 10
Источник — Sport.ua
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