Динамо Загреб
0 : 0
Шериф
25.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шериф вышел в группу Лиги чемпионов. Сенсация от Вернидуба

Украинский наставник вытащил команду в главный еврокубковый турнир

  • 25.08.2021 23:52
  • 9454 просмотра
  • 32 комментария
Шериф вышел в группу Лиги чемпионов. Сенсация от Вернидуба
© fc-sheriff.com

Молдавский «Шериф» под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграл с «Динамо» Загреб 0:0 и вышел в групповой этап главного еврокубкового турнира.

В первом матче «Шериф» выиграл со счетом 3:0.

Молдавская команда отправится в четвертую корзину жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Еще одним участником группового этапа стал «Зальцбург», который прошел «Брондбю».

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации

Динамо Загреб - Шериф 0:0 (первый матч 3:0 в пользу Шерифа)

Динамо: Ливакович, Мохаррами (Кастрати, 62), Ристовски, Тео-Катерин, Франьич, Майер, Мисич (Гойак, 84), Оршич (Менало, 84), Иванушец, Петкович, Коп (Юрич, 69)

Шериф: Атанасидис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Костанца, Тилль, Аддо, Коловос (Петро, 74), Траоре, Кастанеда (Янсане, 56), Луваннор (Радейич, 86)

Брондбю - Зальцбург 1:2 (первый матч 2:1 в пользу Зальцбурга)
Голы: Максоэ, 62 - Сеско, 4, Аапронсон, 10

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(31 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 26.08.2021 00:50
    0
    Sergii Novykov, 25.08.2021 23:56
    Вернедубу большие поздравления. Жаль только что сделал это с этим бандитско сепарским клубом
    Столько крови, сколько на деньгах клуба Челси, Шериф и не видывал, масштаб не тот.
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 26.08.2021 00:49
    0
    не то что Шериф, это вообще первый выход Молдовы в ЛЧ, за все годы. Вернидуб вошел в историю
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 26.08.2021 00:42
    0
    myroslavmail, 26.08.2021 00:09
    після бонусів УЄФА, ріст ВВП Молодови зростатиме найшвидше в Європі
    то Приднестровье, у них свой бюджет )) наверное утроится)))
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
    Dmitriy Svistak, 26.08.2021 00:42
    -1
    barsch., 26.08.2021 00:14
    ну да-ну да! только почему то Украина и без бонусов ниже Молдовы...
    Ну да тільки обіцяну дорогу Київ -Кишинів Українська сторона вже здала в експлуатацію і береться робити одностроньо дороговартісний міст за савй рахунок, в Молдові ще поки проведено 20%робіт по дорогам ,"дорогой друх".
    Ссылка
    Winner
    Winner, 26.08.2021 00:42
    0
    UKRAINE FAN, 26.08.2021 00:00
    Зачем выходить в лч? Что бы играть против шерифов?
    Щоб набирати очки до рейтингу клубу і таблиці коефіцієнтів + престиж +фінансова складова.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.08.2021 00:29
    +1
    cucumber, 25.08.2021 23:55
    Легендарный тренер, вывести молдован в ЛЧ!!! Браво!
    Вони йшли по шляху чемпіонів. Там клубів на кшталт Бенфіки, ПСВ чи Монако не могло бути. Та й Загреб вже не той. Вернидуб - красень, щось таки шарить в своєму ремеслі).
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    balabolchenko_lompachenko, 26.08.2021 00:26
    +1
    balabolchenko_lompachenko, 26.08.2021 00:25
    Ну вот, а вы на Мудрика гнали
    Сори, не туда написал
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    balabolchenko_lompachenko, 26.08.2021 00:25
    +1
    Ну вот, а вы на Мудрика гнали
    Ссылка
    GVV
    online
    GVV, 26.08.2021 00:15
    +4
    молдОвський, а не молдАвський
    Ссылка
    barsch.
    barsch., 26.08.2021 00:14
    -8
    myroslavmail, 26.08.2021 00:09
    після бонусів УЄФА, ріст ВВП Молодови зростатиме найшвидше в Європі
    ну да-ну да! только почему то Украина и без бонусов ниже Молдовы...
    Ссылка
    myroslavmail
    online
    myroslavmail, 26.08.2021 00:09
    +5
    після бонусів УЄФА, ріст ВВП Молодови зростатиме найшвидше в Європі
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 26.08.2021 00:07
    +9
    Вернидуб - ГЛИБА!!! Пошуми ще й в групі ЛЧ, Юра!!!
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 26.08.2021 00:04
    0
    UKRAINE FAN, 26.08.2021 00:00
    Зачем выходить в лч? Что бы играть против шерифов?
    А ты еще выйди
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.08.2021 00:02
    +7
    Браво, сумел Николаевич
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 26.08.2021 00:01
    -5
    О, боги! Сколько же той ПМР. А Тирасполь выходит в группу ЛЧ от Молдовы.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 26.08.2021 00:00
    +1
    Аа Бб, 25.08.2021 23:55
    В группу к Динамо.
    Зачем выходить в лч? Что бы играть против шерифов?
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 23:57
    -3
    теперь молдованам под национальную эйфорию можно спокойно поднимать налоги
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
    Sergii Novykov, 25.08.2021 23:56
    +16
    Вернедубу большие поздравления. Жаль только что сделал это с этим бандитско сепарским клубом
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 25.08.2021 23:56
    +1
    Аа Бб, 25.08.2021 23:55
    В группу к Динамо.
    Они в одной корзине, увы
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 25.08.2021 23:56
    +2
    Теперь Молдавия целый год праздновать, браво Вернидуб!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности