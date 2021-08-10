ВИДЕО. Месси приземлился в Париже и поприветствовал фанатов ПСЖ

Лионель Месси недавно прилетел в Париж на прохождение медосмотра и подписание контракта с ПСЖ.
В аэропорту 34-летнего аргентинского форварда ждала огромная толпа фанатов. Месси поприветствовал их из окна:
Messi's touched down in Paris and has greeted the fans 👋 @brfootball— Bleacher Report (@BleacherReport) August 10, 2021
(via @LeMechenoua)pic.twitter.com/MNaqBuunuN
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.