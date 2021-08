ВИДЕО. Месси приземлился в Париже и поприветствовал фанатов ПСЖ

Лионель Месси недавно прилетел в Париж на прохождение медосмотра и подписание контракта с ПСЖ.

В аэропорту 34-летнего аргентинского форварда ждала огромная толпа фанатов. Месси поприветствовал их из окна:

Messi's touched down in Paris and has greeted the fans 👋 @brfootball



(via @LeMechenoua)pic.twitter.com/MNaqBuunuN