Журналист: Месси подписал контракт с ПСЖ на два года

В договоре прописана опция пролонгации сделки до конца сезона-2023/24

  • 10.08.2021 13:24
  • 4517 просмотров
  • 8 комментариев
Журналист: Месси подписал контракт с ПСЖ на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси все-таки продолжит карьеру в стане французского «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист уже подписал 2-летний контракт с ПСЖ, по условиям которого будет получать порядка 35 миллионов евро в год.

В договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества до конца сезона-2023/24.

Ожидается, что официально о переходе Месси в ПСЖ будет объявлено в ближайшие часы, а ранее сообщалось, что сегодня Лионель прилетит в Париж.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.08.2021 14:09
    0
    Karaim2011, 10.08.2021 14:03
    Интересно будет посмотреть и на лицо Месси)
    Два капитана Суперклубов Испании, да и мира встретились в Париже.
    Интересно, кто будет капитаном?)))
    Маркиньос
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 10.08.2021 14:08
    0
    Если псж в этом году всех не сомнут как консервную банку, то я уж не знаю, что им нужно!
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 10.08.2021 14:03
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 10.08.2021 13:54
    Интересно посмотреть лицо Рамоса
    Интересно будет посмотреть и на лицо Месси)
    Два капитана Суперклубов Испании, да и мира встретились в Париже.
    Интересно, кто будет капитаном?)))
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 10.08.2021 14:02
    0
    Kevko, 10.08.2021 13:58
    Деньги, Париж, самый слабый чемпионат - три выбора Месси
    А кто ещё столько денег пешеходу даст?
    Абсолютно правильный выбор, нужно будет напрячься только в плей офф ЛЧ.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 10.08.2021 13:58
    0
    Деньги, Париж, самый слабый чемпионат - три выбора Месси
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.08.2021 13:54
    +2
    Интересно посмотреть лицо Рамоса
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 10.08.2021 13:51
    -1
    Для ПСЖ это в любом случае правильное решение. Далеко не каждый клуб может похвастаться, что за него играл сам Месси. Сейчас пишется история клуба, которая завтра станет легендой. А Месси, который в недавнем прошлом был игроком одной команды, тоже есть что доказывать. Если он выиграет с ПСЖ ЛЧ, он тем самым выбьет из рук критиков последний аргумент о том, что он игрок только одной команды.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 10.08.2021 13:30
    +2
    Буде прикол, якщо ПСЖ вилетить на ранніх стадіях в ЛЧ)))
    Ссылка
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