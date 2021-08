Журналист: Месси подписал контракт с ПСЖ на два года

Аргентинский экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси все-таки продолжит карьеру в стане французского «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист уже подписал 2-летний контракт с ПСЖ, по условиям которого будет получать порядка 35 миллионов евро в год.

В договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества до конца сезона-2023/24.

Ожидается, что официально о переходе Месси в ПСЖ будет объявлено в ближайшие часы, а ранее сообщалось, что сегодня Лионель прилетит в Париж.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA