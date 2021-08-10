Журналист: Месси подписал контракт с ПСЖ на два года

Аргентинский экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси все-таки продолжит карьеру в стане французского «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист уже подписал 2-летний контракт с ПСЖ, по условиям которого будет получать порядка 35 миллионов евро в год.
В договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества до конца сезона-2023/24.
Ожидается, что официально о переходе Месси в ПСЖ будет объявлено в ближайшие часы, а ранее сообщалось, что сегодня Лионель прилетит в Париж.
Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA
Источник — Sport.ua
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Два капитана Суперклубов Испании, да и мира встретились в Париже.
Интересно, кто будет капитаном?)))
Два капитана Суперклубов Испании, да и мира встретились в Париже.
Интересно, кто будет капитаном?)))
Абсолютно правильный выбор, нужно будет напрячься только в плей офф ЛЧ.
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