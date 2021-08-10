Месси во вторник прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Звездный аргентинец вскоре станет игроком французского гранда

  • 10.08.2021 10:39
  • 914 просмотров
  • 1 комментарий
Месси во вторник прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси согласовал контракт с французским ПСЖ.

Руководство парижан и 34-летняя звезда мирового футбола пришли к соглашению на острове Ибица, куда Лионель вылетел в понедельник.

Во вторник Месси прилетит в Париж для завершения оформления трансфера в ПСЖ, куда он перейдет на правах свободного агента.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предприняла финальную попытку сохранить Месси.

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Источник — Ole

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 10.08.2021 11:07
    0
    И как они с Неймаром скроются!?
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