Месси во вторник прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси согласовал контракт с французским ПСЖ.
Руководство парижан и 34-летняя звезда мирового футбола пришли к соглашению на острове Ибица, куда Лионель вылетел в понедельник.
Во вторник Месси прилетит в Париж для завершения оформления трансфера в ПСЖ, куда он перейдет на правах свободного агента.
Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предприняла финальную попытку сохранить Месси.
Источник — Ole
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