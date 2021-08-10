Месси во вторник прилетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси согласовал контракт с французским ПСЖ.

Руководство парижан и 34-летняя звезда мирового футбола пришли к соглашению на острове Ибица, куда Лионель вылетел в понедельник.

Во вторник Месси прилетит в Париж для завершения оформления трансфера в ПСЖ, куда он перейдет на правах свободного агента.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предприняла финальную попытку сохранить Месси.