ОФИЦИАЛЬНО. Нового контракта не будет. Месси покидает Барселону

Клуб не смог договориться с легендой

  • 05.08.2021 20:59
  • 7459 просмотров
  • 30 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Нового контракта не будет. Месси покидает Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с клубом, как и сообщалось ранее. Об этом сообщил официальный сайт «сине-гранатовых».

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении клуба.

Контракт Месси с «Барселоной» закончился после завершения предыдущего сезона. Всего аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель 10 раз выиграл с «Барсой» Ла Лигу, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза был победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

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Источник — ФК Барселона

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maksum139
    online
      maksum139, 05.08.2021 21:35
    0
    Нехай в Минай переходить
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 05.08.2021 21:35
    0
    Мансити?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 05.08.2021 21:30
    0
    Вот это поворот ©
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 05.08.2021 21:30
    +1
    Якось дуже "сухо" для найкращого гравця в історії клубу. Невже неможна церемонію зробити типу як у Іньєсти було? А то коли такі легенди йдуть без почестей то незакінченою історія виглядає
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 05.08.2021 21:29
    +1
    hanter83, 05.08.2021 21:16
    Епоха повинна була піти на поступки(-по з/п)
    Жадность фраера сгубила.
    Но не пропадет конечно,подберут шейхи.
    А мог быть легендой одной команды
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 21:27
    +1
    _-AK228, 05.08.2021 21:19
    Давай в Шахтер
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 05.08.2021 21:25
    0
    Александр Гайдар, 05.08.2021 21:22
    В апл бы этого топаря.. и криша туда же)
    В Аргентину уедет доигрывать. Сам обещал вернуться в какой нибудь Ривер Плейт или Бока Хуниорс
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 05.08.2021 21:24
    +3
    нарешті, дуже цікаво побачити його в іншому чемпіонаті
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 05.08.2021 21:24
    +1
    Не вірю.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 21:24
    -5
    я опять начинаю болеть за барсу урааа. Новая эпоха.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.08.2021 21:22
    0
    Brian, 05.08.2021 21:17
    Думаю это утка. Барса слишком зависима от одного футболиста. Они только на одной рекламе и имидже могут зарабатывать на Месси, даже если он не будет появляться на поле.
    Это инфа с официального сайта Барсы.
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 05.08.2021 21:22
    -1
    В апл бы этого топаря.. и криша туда же)
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.08.2021 21:21
    -1
    Палкин вступает в переговоры?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.08.2021 21:20
    -4
    _-AK228, 05.08.2021 21:19
    Давай в Шахтер
    Почему бы и нет.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 21:19
    -4
    Давай в Шахтер
    Ссылка
    Lev17.
    online
      Lev17., 05.08.2021 21:18
    -2
    Не верю.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 05.08.2021 21:17
    -2
    Думаю это утка. Барса слишком зависима от одного футболиста. Они только на одной рекламе и имидже могут зарабатывать на Месси, даже если он не будет появляться на поле.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 05.08.2021 21:16
    -2
    Епоха повинна була піти на поступки(-по з/п)
    Ссылка
    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 05.08.2021 21:16
    -1
    Є шанс доказати усім, що він не гравець одного клубу.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.08.2021 21:16
    -2
    Миром правит капитал...где ждать Лео ? ПСЖ? МанСити?
    Ссылка
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