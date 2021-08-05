ОФИЦИАЛЬНО. Нового контракта не будет. Месси покидает Барселону

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с клубом, как и сообщалось ранее. Об этом сообщил официальный сайт «сине-гранатовых».

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся. «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении клуба.

Контракт Месси с «Барселоной» закончился после завершения предыдущего сезона. Всего аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель 10 раз выиграл с «Барсой» Ла Лигу, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза был победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.