Радикальное решение. Месси не будет подписывать новый контракт с Барселоной

Ситуация накаляется

  • 05.08.2021 20:35
  • 3759 просмотров
  • 3 комментария
Радикальное решение. Месси не будет подписывать новый контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер «Барселоны» Лионель Месси сейчас как никогда далек от подписания нового контракта с каталонским клубом.

Сообщается, что переговоры, которые длились продолжительное время, достигли точки невозврата. Если еще несколько дней назад казалось, что проблем с продлением трудового соглашения не будет, то теперь все кардинально поменялось.

Одним из ключевых разногласий стала просьба Месси о подписании товарища по сборной Кристиана Ромеро. Однако «Тоттенхэм» действовал быстрее и уже договорился о трансфере защитника «Аталанты». 

Ранее также сообщалось, что президент «Барсы» Жоан Лапорта еще раз попросил аргентинца пойти на снижение зарплаты.

Еще вчера ситуация была кардинально иной, все испанские СМИ говорили о контракте до лета 2026 года и сокращении зарплаты в два раза.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kot-7
    online
      kot-7, 05.08.2021 20:59
    0
    Мыльная опера
    Ссылка
    rus
      rus, 05.08.2021 20:43
    -1
    В Сити перейдет.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.08.2021 20:40
    -2
    Скоро 100% акций Барсы попросит за продление.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности