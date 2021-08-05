Радикальное решение. Месси не будет подписывать новый контракт с Барселоной

Лидер «Барселоны» Лионель Месси сейчас как никогда далек от подписания нового контракта с каталонским клубом.

Сообщается, что переговоры, которые длились продолжительное время, достигли точки невозврата. Если еще несколько дней назад казалось, что проблем с продлением трудового соглашения не будет, то теперь все кардинально поменялось.

Одним из ключевых разногласий стала просьба Месси о подписании товарища по сборной Кристиана Ромеро. Однако «Тоттенхэм» действовал быстрее и уже договорился о трансфере защитника «Аталанты».

Ранее также сообщалось, что президент «Барсы» Жоан Лапорта еще раз попросил аргентинца пойти на снижение зарплаты.

Еще вчера ситуация была кардинально иной, все испанские СМИ говорили о контракте до лета 2026 года и сокращении зарплаты в два раза.