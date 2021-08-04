СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной в ближайшие часы

Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» уже в ближайшие часы. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Сразу после подписания «Барселона» официально сообщит о том, что Месси останется в клубе.
Условия нового контракта уже сообщались ранее: он будет рассчитан до лета 2026 года, а зарплата Месси сократится в два раза.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня. Формально сейчас 34-летний аргентинец является свободным агентом.
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Источник — Marca
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