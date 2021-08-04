СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной в ближайшие часы

Аргентинский форвард останется в каталонском клубе

  • 04.08.2021 21:13
  • 664 просмотра
  • 2 комментария
СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной в ближайшие часы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» уже в ближайшие часы. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сразу после подписания «Барселона» официально сообщит о том, что Месси останется в клубе.

Условия нового контракта уже сообщались ранее: он будет рассчитан до лета 2026 года, а зарплата Месси сократится в два раза.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня. Формально сейчас 34-летний аргентинец является свободным агентом.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    online
      padlo95, 04.08.2021 21:29
    -2
    Yura Юрий, 04.08.2021 21:23
    свободный агент! Суркис фас!
    Ну да, Ахтет уже укомплектавал команду
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 04.08.2021 21:23
    -3
    свободный агент! Суркис фас!
    Ссылка
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