СМИ: Месси подпишет контракт с Барселоной в ближайшие часы

Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» уже в ближайшие часы. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сразу после подписания «Барселона» официально сообщит о том, что Месси останется в клубе.

Условия нового контракта уже сообщались ранее: он будет рассчитан до лета 2026 года, а зарплата Месси сократится в два раза.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня. Формально сейчас 34-летний аргентинец является свободным агентом.