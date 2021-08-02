Месси договорился по новому контракту с Барселоной. Известны условия

Переговоры между сторонами завершились успехом

  • 02.08.2021 18:59
  • 3968 просмотров
  • 3 комментария
Месси договорился по новому контракту с Барселоной. Известны условия
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения по новому контракту аргентинца. Об этом сообщает Sport.es.

Новый контракт 34-летнего аргентинца будет рассчитан аж на 5 лет – до лета 2026 года. Зарплата Месси сократится в два раза.

Переговоры успешно завершились несколько часов назад. Официально о продлении контракта сообщат в ближайшие дни.

Для того, чтобы оформить контракт с Месси, «Барселоне» нужно сократить зарплатную ведомость. Клуб ведет переговоры с рядом игроков по поводу снижения зарплаты, а также надеется продать Мартина Брэйтуэта, Самюэля Умтити и Миралема Пьянича.

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Источник — Sport.es

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
      padlo95, 02.08.2021 20:08
    0
    Третий раз по моему..... Сколько ещё?
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 02.08.2021 20:06
    0
    Trollface, 02.08.2021 19:29
    Что нам делать с этой информацией?
    Скоротили йому зарплату... треба скинутись та допомогти, бідному...
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 02.08.2021 19:29
    -1
    Что нам делать с этой информацией?
    Ссылка
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