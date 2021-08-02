Месси договорился по новому контракту с Барселоной. Известны условия

«Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения по новому контракту аргентинца. Об этом сообщает Sport.es.

Новый контракт 34-летнего аргентинца будет рассчитан аж на 5 лет – до лета 2026 года. Зарплата Месси сократится в два раза.

Переговоры успешно завершились несколько часов назад. Официально о продлении контракта сообщат в ближайшие дни.

Для того, чтобы оформить контракт с Месси, «Барселоне» нужно сократить зарплатную ведомость. Клуб ведет переговоры с рядом игроков по поводу снижения зарплаты, а также надеется продать Мартина Брэйтуэта, Самюэля Умтити и Миралема Пьянича.