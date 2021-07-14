Источник: Месси и Барселона договорились по новому контракту

Аргентинец пошел на очень серьезные уступки

  • 14.07.2021 16:32
  • 2761 просмотр
  • 10 комментариев
Источник: Месси и Барселона договорились по новому контракту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» и Лионель Месси достигли договоренности по новому контракту. Об этом сообщают испанские СМИ.

34-летний аргентинец пошел на очень серьезные уступки: его зарплата уменьшится в два раза. При  этом, новый контракт будет рассчитан на пять лет.

Напомним, формально Месси сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.

Ранее ПСЖ прекратил попытки подписать Месси именно из-за того, что форвард уже договорился с «Барселоной».

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Источник — Sport.es

(13 голосов)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.07.2021 17:56
    +1
    5 лет рабства
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.07.2021 17:50
    0
    Очень похожая ситуация и у Селезнёва...
    Только один обладатель титула "Чемпион Америки".
    А второй - обладатель титула "Кормилец".
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:47
    +1
    Это было изначально понятно, что Месси никуда из Барселоны не уйдёт. Он выбивал себе лучшие условия в клубе!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.07.2021 17:44
    -1
    Собака на привязи от миски далеко не отходит.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 14.07.2021 17:20
    +2
    Он просто знал, что пока является игроком Барселоны - никаких трофеев со сборной не светит. А теперь выиграл со сборной (как свободный агент!) и можно спокойно подписать новый контракт...
    P.S. Надо будет перед ЧМ-22 как нибудь временно расторгнуть снова - гляди чего и сборной что-то опять достанется
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 17:16
    +1
    maz_vyshnevskogo, 14.07.2021 17:13
    Давно хотів запитати. Sport.ua, чому у вас новини з'являються через півдня після інших ресурсів? У вас dial-up інтернет?
    А что вы хотели от ресурса, который принадлежит Mail.ru Group и "Русские фонды"?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 17:13
    0
    euro2012_za_2012euro, 14.07.2021 17:11
    Как и следовало ожидать после выигрыша Кубка Южной Америки Месси подобрел и сделал значительную скидку.
    Ничего, после окончания контракта перейдёт играть в Реал Мадрид.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 14.07.2021 17:13
    +2
    Давно хотів запитати. Sport.ua, чому у вас новини з'являються через півдня після інших ресурсів? У вас dial-up інтернет?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 17:12
    0
    Жаль, надеялся увидеть его в Агробизнесе.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.07.2021 17:11
    +2
    Как и следовало ожидать после выигрыша Кубка Южной Америки Месси подобрел и сделал значительную скидку.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 14.07.2021 17:20
    +2
    Он просто знал, что пока является игроком Барселоны - никаких трофеев со сборной не светит. А теперь выиграл со сборной (как свободный агент!) и можно спокойно подписать новый контракт...
    P.S. Надо будет перед ЧМ-22 как нибудь временно расторгнуть снова - гляди чего и сборной что-то опять достанется
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 14.07.2021 17:13
    +2
    Давно хотів запитати. Sport.ua, чому у вас новини з'являються через півдня після інших ресурсів? У вас dial-up інтернет?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.07.2021 17:11
    +2
    Как и следовало ожидать после выигрыша Кубка Южной Америки Месси подобрел и сделал значительную скидку.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.07.2021 17:56
    +1
    5 лет рабства
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:47
    +1
    Это было изначально понятно, что Месси никуда из Барселоны не уйдёт. Он выбивал себе лучшие условия в клубе!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 17:16
    +1
    maz_vyshnevskogo, 14.07.2021 17:13
    Давно хотів запитати. Sport.ua, чому у вас новини з'являються через півдня після інших ресурсів? У вас dial-up інтернет?
    А что вы хотели от ресурса, который принадлежит Mail.ru Group и "Русские фонды"?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.07.2021 17:50
    0
    Очень похожая ситуация и у Селезнёва...
    Только один обладатель титула "Чемпион Америки".
    А второй - обладатель титула "Кормилец".
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 17:13
    0
    euro2012_za_2012euro, 14.07.2021 17:11
    Как и следовало ожидать после выигрыша Кубка Южной Америки Месси подобрел и сделал значительную скидку.
    Ничего, после окончания контракта перейдёт играть в Реал Мадрид.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 17:12
    0
    Жаль, надеялся увидеть его в Агробизнесе.
    Ссылка
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