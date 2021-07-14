Источник: Месси и Барселона договорились по новому контракту

«Барселона» и Лионель Месси достигли договоренности по новому контракту. Об этом сообщают испанские СМИ.
34-летний аргентинец пошел на очень серьезные уступки: его зарплата уменьшится в два раза. При этом, новый контракт будет рассчитан на пять лет.
Напомним, формально Месси сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.
Ранее ПСЖ прекратил попытки подписать Месси именно из-за того, что форвард уже договорился с «Барселоной».
Источник — Sport.es
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Только один обладатель титула "Чемпион Америки".
А второй - обладатель титула "Кормилец".
P.S. Надо будет перед ЧМ-22 как нибудь временно расторгнуть снова - гляди чего и сборной что-то опять достанется
P.S. Надо будет перед ЧМ-22 как нибудь временно расторгнуть снова - гляди чего и сборной что-то опять достанется
Только один обладатель титула "Чемпион Америки".
А второй - обладатель титула "Кормилец".
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