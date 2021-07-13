ПСЖ вышел из переговоров с Месси

Парижанам не удалось убедить игрока покинуть «Барселону»

  • 13.07.2021 16:12
  • 1473 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ вышел из переговоров с Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ прекратил переговоры по поводу контракта с Лионеем Месси. Аргентинец сейчас формально находится в статусе свободного агента – его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.

ПСЖ предлагал Месси очень выгодный контракт, однако аргентинец принял решение остаться в «Барселоне».

Месси уже договорился по новому контракту с «Барселоной». Официального объявления пока что нет из-за того, что каталонцы ищут способы вписать зарплату игрока в требования финансового фейр-плей.

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Источник — El Espanol

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Никитенко
    online
      Александр Никитенко, 13.07.2021 17:50
    0
    Официально-100грн,остальное в конверте
    Ссылка
    Александр Никитенко
    online
      Александр Никитенко, 13.07.2021 17:50
    0
    Официально-100грн,остальное в конверте
    Ссылка
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