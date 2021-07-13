ПСЖ вышел из переговоров с Месси

ПСЖ прекратил переговоры по поводу контракта с Лионеем Месси. Аргентинец сейчас формально находится в статусе свободного агента – его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.
ПСЖ предлагал Месси очень выгодный контракт, однако аргентинец принял решение остаться в «Барселоне».
Месси уже договорился по новому контракту с «Барселоной». Официального объявления пока что нет из-за того, что каталонцы ищут способы вписать зарплату игрока в требования финансового фейр-плей.
Источник — El Espanol
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