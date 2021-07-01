Контракт Лионеля Месси истек 30 июня. Что вообще творится?

«Мы давно знали, что контракт Месси с Барселоной подходит к концу. Так было еще в 2020 году. Все были уверены, что за этот срок «блауграна» что-нибудь да придумает, чтобы сохранить своего величайшего игрока, однако, судя по всему, ничего не изменилось. Сегодня официально Месси стал свободным агентом. По крайней мере, новости о продлении контракта с «Барселоной» не было.

Когда казалось, что сага подошла к концу, случился откровенно провальный для «Барсы» сезон: третья в Ла Лиге позади Атлетико, она явно не кажется сейчас очень сильным клубом. Так что же дальше? Отвечаем на вопросы.

Месси продлит свой контракт?

Никто этого не знает наверняка.

Капитан аргентинской сборной рано уехал отдыхать — еще до начала финальной игры сезона. Ну, как отдыхать — скорее готовиться к Кубку Америки, который проходит параллельно европейскому чемпионату.

Сейчас он в Бразилии со своей сборной, и мысли его совсем не о клубе. Контракт истек 30 июня, поэтому официально Месси официально перестал считаться игроком «Барсы».

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Что сказал по этому поводу Жоан Лапорта?

Лапорта четко дал понять, что хочет оставить Месси. Говорил он это до своего избрания и после. Но он и признавал, что платить нынешнюю зарплату Барса не может.

Лапорта не скрывает, что поддерживает прекрасные отношения с Месси и его отцом Хорхе. В этом плане он не жалуется — в отличие от предшественника Бартомеу, который и заставил Месси задуматься об уходе 12 месяцев назад.

В последние месяцы Лапорта звучал оптимистично и говорил, что новый контракт не за горами. «Надеюсь, Месси подпишет контракт на много лет. Мы работаем над этим».

Что сказал Месси?

Месси в последний раз комментировал ситуацию в декабре — тогда в интервью испанскому журналисту Жорди Эволе поведал, что ждет окончания сезона.

Когда сменился президент, аргентинец выглядел довольным, да и на поле он с удовольствием сыгрался с Ансу Фати, Френки до Йонгом и Педри — будущими звездами команды. И когда была добыта победа в Кубке Испании, он от души отпраздновал это событие. Но то, как он избегает встреч с журналистами, напрягает.

Какие новости были в последнее время?

15 июня «Барселона» представила новую форму на сезон 2021/22, но Месси на промо-фотографиях не присутствовал. В официальном магазине футболки с его фамилией все еще есть.

Лапорта и весь совет директоров также посетили премьеру документального фильма «Месси, мастер», снятый каталонским телеканалом TV3. Ни Месси, ни члены его семьи на приглашение не ответили.

Газета Mundo Deportivo недавно сообщила, что фонд Лео Месси продлил соглашение с Special Olympics Catalunya на новый календарный год, что показалось каталонским болельщикам хорошим знаком.

Что Барселона предложит Месси?

Учитывая огромные долги клуба, все знают, что нынешние условия, которые ежегодно обходятся клубу более чем в 100 миллионов евро, включая налоги и бонусы, больше неосуществимы.

Лапорта неоднократно заявлял, что они предложат Месси и его отцу контракт «в пределах возможностей клуба». Источники сообщили, что это будет означать контракт, по которому ему будут платить значительно меньше в течение следующих нескольких лет, но этот момент будет компенсироваться доходами со стадиона после его ухода в отставку.

Они также могут предложить более символические стимулы — идея установки статуи Месси за пределами Камп Ноу уже рассматривается советом директоров.

Получал ли Месси предложения от других клубов?

Прошлым летом у Месси был выбор: Манчестер Сити или Пари Сен-Жермен; они были единственными, кто реально мог удовлетворить его требования. Если бы он ушел из Барселоны и был доступен для бесплатного трансфера, он, скорее всего, воссоединился бы со своим бывшим тренером Пепом Гвардиолой в Сити. В противном случае он бы рассмотрел возможность поиграть со старым знакомым Неймаром в ПСЖ.

Прошло 12 месяцев, и «Сити», кажется, не заинтересован. Гвардиола очень четко заявил, что надеется, что Месси завершит свою карьеру на Камп Ноу.

ПСЖ кажется вероятным вариантом. «У Месси истекает срок действия контракта, и все клубы имеют право вести с ним переговоры», — сказал президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи, отвечая на вопрос французской спортивной газеты L’Equipe. Намек понятен.

Как еще Барселона может убедить Месси подписать контракт?

Все часто повторяют, что Месси заботит не только размер своей годовой зарплаты, но и то, чтобы у Барселоны была более конкурентоспособной и перестала разочаровывать.

Лапорта сделал создание более сбалансированной команды ключевой частью новой потенциальной сделки с Месси. Этим летом клуб был очень активен — команду пополнили Серхио Агуэро, Эмерсон Роял, Эрик Гарсия и Мемфис Депай. Каталонцы также подписали бы Джорджиньо Вейналдума, но голландский игрок выбрал ПСЖ.

Сколько нападающих сейчас у Барсы?

Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Мемфис и Агуэро присоединяются к Антуану Гризманну, Усману Дембеле, Франсишку Тринкану, Фати, Филиппу Коутиньо и Мартину Брейтуэйту— ну уж очень много нападающих.

Для многих фанатов Барсы это заявление может прозвучать кощунственным, но Депай на самом деле очень похож на Месси в плане стиля игры.

Их показатели за последний сезон были сопоставимы, особенно с точки зрения места на поле, на которых они получали мяч, и их способностей вести команду за собой.

Независимо от того, справедливо сравнение или нет, Барселона более чем укомплектована нападающими.

Разве приезд Агуэро не был явным признаком того, что Месси останется?

Агуэро и Месси — близкие друзья; с Аргентиной они выиграли золотые медали на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Теоретически это означает, что роль «лучшего друга», которую ранее в Барселоне исполнял Луис Суарес, больше не вакантна.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Серхио Агуэро

Агуэро был осторожен на пресс-конференции. Он отметил, что будет рад поиграть со своим другом, но ничего не обещал.

Лапорта явно надеется, что Агуэро сможет помочь. «Мы подписали контракт с «Эль Куном», который каждый день напоминает ему (Месси) на Кубке Америки, что надо подписать новый контракт, чтобы они и дальше играли вместе» — сказал Лапорта на прошлой неделе.

Но как Барселона может подписывать столько новых игроков, если денег нет?

Хороший вопрос. На собрании болельщики Барсы проголосовали за предложение совета директоров занять еще 525 миллионов евро, но теоретически эти деньги пойдут на улучшение финансового положения клуба, а не на новых игроков.

Хотя все четыре новоприбывших были либо бесплатными, либо об их сделке договорились заранее они все равно значительно увеличат фонд заработной платы клуба.

Теоретически игроки команды, такие как Брейтуэйт, Коутиньо, Самюэль Умтити, Клеман Лангле, Хуниор Фирпо и Миралем Пьянич могут уйти, но это будет означать поиск новых клубов, готовых покрыть такие траты и требования игроков. Ветераны Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Сержи Роберто уже получили предложение о «добровольном» сокращении заработной платы. Другие высокооплачиваемые игроки, включая Дембеле, Марка-Андре тер Штегена и Гризманна, вполне могут быть выставлены на продажу.

Важным фактором, который следует учитывать, являются строгие правила финансового фэйр-плея в Ла Лиге. В эти выходные Лапорта просил снисходительности в отношении того, как эти правила FFP будут применяться к Барсе в следующем сезоне.

«В испанской лиге гораздо более строгий финансовый фэйр-плей, чем в других лигах, - сказал Лапорта. — Я надеюсь, что все руководствуются здравым смыслом и позволят нам зарегистрировать Лео».

Что теперь?

Вполне возможно, что продление контракта будет анонсировано в ближайшее время

Один источник, близкий к семье аргентинца, подтвердил, что сложно даже размышлять на тему того, где еще может выступать Месси. Есть причина, по которой обе стороны оттягивают анонс и имитируют деятельность. Но факт остается фактом: Месси стал свободным агентом.