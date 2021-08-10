СМИ: Барселона предприняла финальную попытку сохранить Месси

Каталонцы не теряют надежды

  • 10.08.2021 08:25
  • 6740 просмотров
  • 2 комментария
СМИ: Барселона предприняла финальную попытку сохранить Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Каталонская «Барселона» предприняла, возможно, последнюю попытку подписать контракт с многолетним лидером команды и легендой клуба Лионелем Месси, пока он не успел уйти в ПСЖ.
 
Генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в составе «сине-гранатовых».

Отметим, что Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги. 

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Источник — El Mundo Deportivo

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Комментарии
Сначала:
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 10.08.2021 09:27
    0
    Lesovij7, 10.08.2021 09:19
    Суркису позвоните, он вам расскажет как это делается
    Чому не Ахметову?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 10.08.2021 09:19
    -1
    Суркису позвоните, он вам расскажет как это делается
    Ссылка
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