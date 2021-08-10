СМИ: Барселона предприняла финальную попытку сохранить Месси

Каталонская «Барселона» предприняла, возможно, последнюю попытку подписать контракт с многолетним лидером команды и легендой клуба Лионелем Месси, пока он не успел уйти в ПСЖ.



Генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в составе «сине-гранатовых».

Отметим, что Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.