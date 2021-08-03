Михаил БРОДСКИЙ: «Шевченко может хотеть 3 миллиона, но он га**он»

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский эмоционально высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды по футболу:
«Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 миллиона, но я считаю, что он га**он. Фу», - написал Бродский в Facebook.
Читайте также: Андрей ПАВЕЛКО: «Уважаю решение Шевченко».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.