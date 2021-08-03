Михаил БРОДСКИЙ: «Шевченко может хотеть 3 миллиона, но он га**он»

Глава Федерации баскетбола Украины жестко раскритиковал тренера футбольной сборной

  • 03.08.2021 11:04
  • 2631 просмотр
  • 5 комментариев
Михаил БРОДСКИЙ: «Шевченко может хотеть 3 миллиона, но он га**он»
© fbu.ua. Михаил Бродский

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский эмоционально высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды по футболу:

«Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 миллиона, но я считаю, что он га**он. Фу», - написал Бродский в Facebook.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
      umnuy2, 03.08.2021 11:27
    +1
    А ты Михайло или как там по честному мойша наверное не хочешь 3 млн?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.08.2021 11:26
    -2
    Andrii Popovich, 03.08.2021 11:21
    Почитав його фейсбук, типовий ватнік керує баскетболом в Україні.
    Никто бы не отказался если бы у нас баскетбол был на уровне соседских ватников
    Ссылка
    Andrii Popovich
    online
      Andrii Popovich, 03.08.2021 11:21
    +1
    Почитав його фейсбук, типовий ватнік керує баскетболом в Україні.
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 03.08.2021 11:08
    +6
    каждый судит по себе
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 03.08.2021 11:06
    +7
    К-культура.
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