Названы тренеры, с кем контактировала Барселона на случай ухода Хави

Каталонская «Барселона» основательно готовилась к уходу Хави с поста главного тренера первой команды.

По информации Diario Sport, руководство «блау-гранас» активно вело переговоры с целой группой кандидатов на замещение должности. Главным кандидатом считался наставник второй команды Рафаэль Маркес, также спортивный директор «Барсы» Деку контактировал с Хансом-Дитером Фликом (экс-«Бавария»), Томасом Тухелем («Бавария»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ральфом Рангником (сборная Австрии), Арне Слотом («Фейеноорд») и Андони Ираолой («Борнмут»).

Помимо названных специалистов, также каталонцы обращались к своему экс-тренеру Луису Энрике, возглавляющему французский ПСЖ, но тот отказался, решив остаться в Париже.