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Испания
25 апреля 2024, 12:30 |
255
1

Названы тренеры, с кем контактировала Барселона на случай ухода Хави

Каталонцы провели предварительные переговоры с восемью наставниками

25 апреля 2024, 12:30 |
255
1
Названы тренеры, с кем контактировала Барселона на случай ухода Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Каталонская «Барселона» основательно готовилась к уходу Хави с поста главного тренера первой команды.

По информации Diario Sport, руководство «блау-гранас» активно вело переговоры с целой группой кандидатов на замещение должности. Главным кандидатом считался наставник второй команды Рафаэль Маркес, также спортивный директор «Барсы» Деку контактировал с Хансом-Дитером Фликом (экс-«Бавария»), Томасом Тухелем («Бавария»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ральфом Рангником (сборная Австрии), Арне Слотом («Фейеноорд») и Андони Ираолой («Борнмут»).

Помимо названных специалистов, также каталонцы обращались к своему экс-тренеру Луису Энрике, возглавляющему французский ПСЖ, но тот отказался, решив остаться в Париже.

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Деку Барселона Хави отставка Рафаэль Маркес Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Арне Слот Андони Ираола Луис Энрике
Юрій Вишневський Источник: ABC News
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Gargantua
я бы пытался подписать Ираолу или Эмери
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