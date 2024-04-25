Названы тренеры, с кем контактировала Барселона на случай ухода Хави
Каталонцы провели предварительные переговоры с восемью наставниками
Каталонская «Барселона» основательно готовилась к уходу Хави с поста главного тренера первой команды.
По информации Diario Sport, руководство «блау-гранас» активно вело переговоры с целой группой кандидатов на замещение должности. Главным кандидатом считался наставник второй команды Рафаэль Маркес, также спортивный директор «Барсы» Деку контактировал с Хансом-Дитером Фликом (экс-«Бавария»), Томасом Тухелем («Бавария»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ральфом Рангником (сборная Австрии), Арне Слотом («Фейеноорд») и Андони Ираолой («Борнмут»).
Помимо названных специалистов, также каталонцы обращались к своему экс-тренеру Луису Энрике, возглавляющему французский ПСЖ, но тот отказался, решив остаться в Париже.
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