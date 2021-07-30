ВИДЕО. Ван Дейк сыграл за Ливерпуль спустя 285 дней простоя

30-летний нидерландский центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» с конца октября минувшего года. Ван Дейк вышел на замену на 69-й минуте товарищеского поединка с берлинской «Гертой».
В октябре футболист получил тяжелую травму крестообразной связки колена, от которой он очень долго восстанавливался. Всего ван Дейк не выходил на поле 285 дней.
«Герта» обыграла «Ливерпуль» со счетом 4:3.
After months of hard work together, back on the pitch together 🙌— Liverpool FC (@LFC) July 29, 2021
A fitting moment ❤️ pic.twitter.com/l6WleegrRQ
Источник — ФК Ливерпуль
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