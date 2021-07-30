ВИДЕО. Ван Дейк сыграл за Ливерпуль спустя 285 дней простоя

Нидерландский защитник вышел на замену в товарищеском матче с «Гертой»

  • 30.07.2021 07:45
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ВИДЕО. Ван Дейк сыграл за Ливерпуль спустя 285 дней простоя
© ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

30-летний нидерландский центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» с конца октября минувшего года. Ван Дейк вышел на замену на 69-й минуте товарищеского поединка с берлинской «Гертой».

В октябре футболист получил тяжелую травму крестообразной связки колена, от которой он очень долго восстанавливался. Всего ван Дейк не выходил на поле 285 дней.

«Герта» обыграла «Ливерпуль» со счетом 4:3.

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Источник — ФК Ливерпуль

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