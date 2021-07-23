Крутых пробился в полуфинал челленджера в Казахстане

Украинец Алексей Крутых (№503 ATP) вышел в полуфинал челленджера в Нур-Султане.



В матче 1/4 финала украинец, который стартовал в квалификации, одолел Ника Чеппелла из США (№370 ATP), который в предыдущем раунде выбил из борьбы Сергея Стаховского.



Нур-Султан. Четвертьфинал

Алексей Крутых (Украина) – Ник Чеппелл (США) – 3:6, 6:3, 7:5



В полуфинале Алексей сразится против Джейсона Кублера из Австралии (№305 ATP).

Также Крутых сыграет в полуфинале парного разряда, где будет противостоять Стаховскому.