Крутых пробился в полуфинал челленджера в Казахстане

Украинец Алексей Крутых (№503 ATP) вышел в полуфинал челленджера в Нур-Султане.
В матче 1/4 финала украинец, который стартовал в квалификации, одолел Ника Чеппелла из США (№370 ATP), который в предыдущем раунде выбил из борьбы Сергея Стаховского.
Нур-Султан. Четвертьфинал
Алексей Крутых (Украина) – Ник Чеппелл (США) – 3:6, 6:3, 7:5
В полуфинале Алексей сразится против Джейсона Кублера из Австралии (№305 ATP).
Также Крутых сыграет в полуфинале парного разряда, где будет противостоять Стаховскому.
Источник — Sport.ua
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