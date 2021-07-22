Крутых и Стаховский – в парном полуфинале челленджера в Казахстане

Украинцы Сергей Стаховский и Алексей Крутых пробились в полуфинал челленджера у Нур-Султане.



Стаховский в дуэте с канадцем Питером Полански обыграл Тимура Хабибулина и Бейбита Жукаева, которые представляют Казахстан.



Крутых в паре с казахстанцем Григорием Ломакиным прошел тандем Данил Озерной / Достанбек Ташбулатов (оба – Казахстан).



Нур-Султан. 1/4 финала парного разряда

Алексей Крутых / Григорий Ломакин – Данил Озерной / Достанбек Ташбулатов – 6:2, 6:1

Сергей Стаховский / Питер Полански – Тимур Хабибулин / Бейбит Жукаев – 6:4, 6:2



В полуфинале Стаховский и Крутых сыграют между собой.