Крутых и Стаховский – в парном полуфинале челленджера в Казахстане

Украинцы разыграют путевку в финал между собой

  • 22.07.2021 15:40
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Крутых и Стаховский – в парном полуфинале челленджера в Казахстане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинцы Сергей Стаховский и Алексей Крутых пробились в полуфинал челленджера у Нур-Султане.
 
Стаховский в дуэте с канадцем Питером Полански обыграл Тимура Хабибулина и Бейбита Жукаева, которые представляют Казахстан.
 
Крутых в паре с казахстанцем Григорием Ломакиным прошел тандем Данил Озерной / Достанбек Ташбулатов (оба – Казахстан).
 
Нур-Султан. 1/4 финала парного разряда
Алексей Крутых / Григорий Ломакин – Данил Озерной / Достанбек Ташбулатов – 6:2, 6:1
Сергей Стаховский / Питер Полански – Тимур Хабибулин / Бейбит Жукаев – 6:4, 6:2
 
В полуфинале Стаховский и Крутых сыграют между собой.

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Источник — Sport.ua

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