Крутых и Стаховский – в парном полуфинале челленджера в Казахстане

Украинцы Сергей Стаховский и Алексей Крутых пробились в полуфинал челленджера у Нур-Султане.
Стаховский в дуэте с канадцем Питером Полански обыграл Тимура Хабибулина и Бейбита Жукаева, которые представляют Казахстан.
Крутых в паре с казахстанцем Григорием Ломакиным прошел тандем Данил Озерной / Достанбек Ташбулатов (оба – Казахстан).
Нур-Султан. 1/4 финала парного разряда
Алексей Крутых / Григорий Ломакин – Данил Озерной / Достанбек Ташбулатов – 6:2, 6:1
Сергей Стаховский / Питер Полански – Тимур Хабибулин / Бейбит Жукаев – 6:4, 6:2
В полуфинале Стаховский и Крутых сыграют между собой.
Источник — Sport.ua
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