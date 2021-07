Когда игра отходит на второй план. Как выглядят женщины-арбитры

Женщин-арбитров начали привлекать к обслуживанию матчей мужских команд еще в начале 21 века. Сначала исключительно в роли лайнсменов в низших лигах, а затем в элитных дивизионах, еврокубках и на уровне сборных. Теперь же женщин часто назначают главными арбитрами матчей мужских команд. И если раньше женщина-судья ассоциировалась с серьезной фрау со свистком или флажком, то сейчас среди арбитров все чаще встречаются настоящие красавицы, или же просто очень харизматичные личности. Поэтому именно о таких рефери пойдет речь.

Надин Камара Баштуш

Страна: Бразилия

Возраст: 38

Надин Камара Баштуш до 2007 года работала стоматологом в одной из частных клиник в родной Бразилии. Обольстительная врач обожала вечеринки и походы на дискотеки, а на выходных с друзьями, как большинство бразильцев, ходила на стадион болеть за родную команду. Тонко разбираясь в правилах футбола, она часто комментировала действия того или иного судьи. Один из друзей Надин в шутку предложил ей самой пойти в арбитры, а не просто критиковать судейские решения. Врач же к этой идее отнеслась со всей серьезностью и пошла на курсы рефери, а через некоторое время начала судить футбольные матчи. Начала свою карьеру красавица-рефери с обслуживания матчей юношеских команд и региональных лиг, а за семь лет «доросла» до судьи, работающей на играх элитного дивизиона Бразилии.

Несмотря на модельную внешность, Надин Камара Баштуш не является сторонницей откровенных фотосессий, как некоторые ее коллеги по профессии. Впрочем, некоторые болельщики признаются, что ходят на футбол не только, чтобы наблюдать за игрой любимой команды, но и посмотреть на работу этой женщины-судьи.

Хрисула Корабилия

Страна: Греция

Возраст: 44

Хрисула Корабилия - довольно опытная и известная женщина-арбитр международного класса. В свои 44 года гречанка продолжает обслуживать большое количество матчей на высшем уровне. В нынешнем сезоне Хрисула была ассистентом арбитра восемь раз в рамках греческой Суперлиги. Также она работает на матчах на уровне национальных сборных и еврокубков.

К слову, путь к признанию этой судьи был довольно тернистым и она не раз сталкивалась с агрессией в свой адрес со стороны горячих греческих болельщиков. Так, в свое время Федерация футбола Греции отстраняла ее от обслуживания матчей мужских команд из-за значительных ошибок. А в 2012 году разгневанные фанаты одного из клубов забросали ее различными предметами прямо во время игры. Надо отдать должное этой женщине-судье, ведь она сумела после серии неудач достичь успеха в этом нелегком деле.

Клаудия Романи

Страна: Италия

Возраст: 39

В мир футбольного арбитража 39-летняя итальянка пришла из профессии модели в 32-летнем возрасте, мечтая совмещать работу судьи с карьерой на подиуме. Таким образом, пышногрудая итальянка в 2014 году стала первой женщиной-арбитром, которая получила лицензию на право обслуживания матчей Серии А. Впрочем, поработать хотя бы на одной игре в элите итальянского футбола ей до сих пор так и не удалось. Интересно, что Клаудия позиционирует себя стопроцентной итальянкой, но успела пожить в таких странах, как Дания, США и Великобритания. В свое время она попадала в списки самых сексуальных женщин планеты и, судя по всему, вполне заслуженно. Клаудия Романи не скрывает, что с детства болеет за «Милан», поэтому, признается, матчи с участием этой команды никогда не смогла бы обслуживать, потому что была бы предвзятой. Также арбитр-модель известна тем, что в 2011 году встречалась с известным ловеласом и бомбардиром «Милана» Филиппо Индзаги.

Бибиана Штайнхаус

Страна: Германия

Возраст: 42

Бибиана Штайнхаус со спецификой работы футбольного арбитра знакома с детства, ведь ее отец также был футбольным рефери. Конечно, немка не имеет такой фотомодельной внешности, как большинство красавиц из нашего списка, но с харизмой у нее все в порядке. Женщина начала карьеру арбитра еще в 20-летнем возрасте, начав судить матчи женской Бундеслиги и Кубка Германии. Параллельно с этим она работала в полиции.

В 2007 году ей доверили право судить матч во второй Бундеслиге между командами «Падерборн» - «Хоффенхайм». Также работала она и на международных матчах среди женских команд. Только через 10 лет Бибиане доверили обслуживать матч мужской Бундеслиги. 10 сентября 2017 года в матче «Герты» против «Вердера» она стала первой женщиной, работавшей на игре элитного мужского дивизиона в качестве главного арбитра. Наибольшую популярность Бибиане Штайнхаус принес эпизод в матче «Герта» - «Аахен», когда защитник берлинцев Патрик Нимайер, как бы случайно, коснулся груди рефери, на что та отреагировала иронической улыбкой, которая потом стала хитом YouTube. Также Бибиана известна тем, что является женой бывшего звездного судьи Говарда Уэбба. Несмотря на то, что по возрасту она могла работать арбитром еще и по сей день, 41-летняя полицейская в сентябре прошлого года неожиданно объявила о завершении карьеры арбитра.

Орели Болье

Страна: Швейцария

Возраст: 28

Швейцарка Орели Болье широкой общественности болельщиков не слишком известна. Она работает ассистентом главного арбитра в матчах чемпионата Швейцарии. А знаменитой рефери стала не благодаря каким-то профессиональным навыкам, а из-за откровенной эротической фотосессии для одного из местных журналов в 2014 году. Многие фанаты тогда назвали эти фотографии лучшими в истории футбола. Женщина-лайнсмен признается, что больше всего во время матчей в начале карьеры страдала не от критики из уст самих игроков, а со стороны болельщиков, которые часто кричали в ее адрес различные непристойности. Впрочем, в дальнейшем Орели Болье научилась абстрагироваться от негатива, который иногда летит с трибун.

Фернанда Коломбо Улиана

Страна: Бразилия

Возраст: 30

Эффектная рефери-блондинка Фернандо Коломбо Улиана является одной из самых красивых женщин-арбитров в мужском футболе. Свою профессиональную судейскую карьеру бразильянка начала в 23 года, работая на матчах команд из низших дивизионов. Впрочем, в 2014 году получила назначение на матч бразильской Серии А между командами «Атлетико Минейро» - «Крузейро». К сожалению, тогда сказалось волнение ассистентки арбитра, которая в одном из моментов зафиксировала спорный офсайд, когда игрок гостей забил гол. После игры красавице-лайнсмену сильно досталось от футболистов и руководства «Крузейро». Те даже советовали ей лучше попробовать себя в роли фотомодели известного эротического журнала. Несмотря на этот скандальный эпизод в начале ее карьеры, Фернанда Коломбо мужественно выдержала шквал критики и не прислушалась к «дружеским» советам футболистов. Она продолжает судить матчи в элите бразильского футбола и в чемпионатах стран Южной Америки, время от времени отмечаясь разнообразными забавными выходками.

Так, в июне 2019 года во время одной игры она разыграла футболиста, нарушившего правила. Все думали, что женщина-арбитр, которая потянулась к карману, покажет желтую карточку игроку, но вместо этого она достала салфетку и вытерла себе лоб. Стоит отметить, что Фернандо Коломбо Улиана является женой известного рефери из Бразилии Сандро Риччи.

I’d love to see a Premier League ref do this after a debatable 50:50



Watch the players squirm for a few seconds 😂 pic.twitter.com/kC1nobszXf