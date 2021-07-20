Динамо Киев

Во вторник, 20 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и «Атлетиком» (Бильбао, Испания). Игра состоится в Мерене (Швейцария), начало - в 16:00.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Атлетик» – 0:1
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Источник — Sport.ua
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