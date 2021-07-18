ВИДЕО. Как Месси прорывался сквозь толпу фанатов в Майами

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси имеет множество фанатов по всему миру.
Во время отдыха в Майами десятки поклонников Лео застали его возле заведение Cafe Ragazzi, принадлежащее аргентинско-венесуэльскому певцу Рикардо Монтанеру.
Месси вышел, чтобы поприветствовать фанатов, но их оказалось так много, что шестикратному обладателю «Золотого мяча» пришлось пробиваться через толпу с помощью телохранителей.
Ранее сообщалось, что Месси и «Барселона» договорились по новому контракту.
Look at the crowd surrounding Messi while he's on vacation in Miami 😳— B/R Football (@brfootball) July 16, 2021
(🎥: @TNTSportsAR)pic.twitter.com/S32607LTCu
Источник — Daily Mail
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