ВИДЕО. Как Месси прорывался сквозь толпу фанатов в Майами

Лионеля любят и в США

  • 18.07.2021 14:33
  • 1405 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Месси прорывался сквозь толпу фанатов в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси имеет множество фанатов по всему миру.
 
Во время отдыха в Майами десятки поклонников Лео застали его возле заведение Cafe Ragazzi, принадлежащее аргентинско-венесуэльскому певцу Рикардо Монтанеру.
 
Месси вышел, чтобы поприветствовать фанатов, но их оказалось так много, что шестикратному обладателю «Золотого мяча» пришлось пробиваться через толпу с помощью телохранителей.

Ранее сообщалось, что Месси и «Барселона» договорились по новому контракту.

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Источник — Daily Mail

(2 голоса)

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Комментарии
    Український Крим
      Український Крим, 18.07.2021 14:46
    +2
    Як же вже дістали ці селфісти! Замість того, щоб дивитись на свого кумира, бігають з гаджетами... невже децивілізація суспільства станеться через смартфони? А ми думаємо, що через атомну війну
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 18.07.2021 14:46
    +2
    Як же вже дістали ці селфісти! Замість того, щоб дивитись на свого кумира, бігають з гаджетами... невже децивілізація суспільства станеться через смартфони? А ми думаємо, що через атомну війну
    Ссылка
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