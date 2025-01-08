Следующий соперник Лунина. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Мадридский «Реал» сыграет против «Сельты»
В среду, 8 января 2025 года, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании сезона 2024/25.
По результатам процедуры было сформировано 8 пар.
Мадридский «Реал» на стадии 1/8 финала дома сыграет против «Сельты». Скорее всего, в этом матче ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.
Каталонская «Барселона» дома примет «Бетис», а «Атлетико» Мадрид отправится в гости к «Эльче».
Проведение матчей 1/8 финала Кубка Испании запланировано на 15 января 2025 года.
Все пары 1/8 финала Кубка Испании:
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS 𝗘𝗠𝗣𝗔𝗥𝗘𝗝𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦!!— RFEF (@rfef) January 8, 2025
🗓️ Los duelos, a partido único, se disputarán los días 14, 15 y 16 de enero.
ℹ️ Tienes toda la información ampliada en https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/B61xG1Vwra
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