Следующий соперник Лунина. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

В среду, 8 января 2025 года, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 8 пар.

Мадридский «Реал» на стадии 1/8 финала дома сыграет против «Сельты». Скорее всего, в этом матче ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.

Каталонская «Барселона» дома примет «Бетис», а «Атлетико» Мадрид отправится в гости к «Эльче».

Проведение матчей 1/8 финала Кубка Испании запланировано на 15 января 2025 года.

Все пары 1/8 финала Кубка Испании: