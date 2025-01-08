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Испания
08 января 2025, 15:12 |
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Следующий соперник Лунина. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

Мадридский «Реал» сыграет против «Сельты»

08 января 2025, 15:12 |
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Следующий соперник Лунина. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 8 января 2025 года, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 8 пар.

Мадридский «Реал» на стадии 1/8 финала дома сыграет против «Сельты». Скорее всего, в этом матче ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.

Каталонская «Барселона» дома примет «Бетис», а «Атлетико» Мадрид отправится в гости к «Эльче».

Проведение матчей 1/8 финала Кубка Испании запланировано на 15 января 2025 года.

Все пары 1/8 финала Кубка Испании:

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Дмитро Вербинський Источник: RFEF
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