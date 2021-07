Шевченко поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне

Воскресенье, 11 июля получилось насыщенным для Андрея Шевченко: он посетил и финал Уимблдона-2021 между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини, и финал Евро-2020 Италия – Англия на Уэмбли.

Сегодня Шевченко у себя в Твиттере поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне:

«Невероятное спортивное воскресенье вместе с моими сыновьями. Поздравления моему большому другу Новаку Джоковичу с очередной победой на Уимблдоне, с твоим 20-м турниром Большого Шлема. История продолжается, следующая остановка – Нью-Йорк», - написал Шевченко.

An amazing Sunday of sport in London with my guys! 🙌🏼🎾⚽️🏟



Congrats to my big friend @DjokerNole on winning again the @Wimbledon Championship, your 20th Slam! The story continues… next stop NY! 💪🏼🏆#Finals #Tennis #Wimbledon2021 #Football #Wembley #Passion #FamilyTime pic.twitter.com/cMn1LYvbxq