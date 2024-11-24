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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 14:21 |
280
0

«В столкновении с Кучеренко». Лидер Ворсклы – о травме в матче с ЛНЗ

Сергей Мякушко не смог доиграть матч 14 тура УПЛ

24 ноября 2024, 14:21 |
280
0
«В столкновении с Кучеренко». Лидер Ворсклы – о травме в матче с ЛНЗ
ФК Ворскла. Сергей Мякушко

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Сергей Мякушко поделился эмоциями после победы над ЛНЗ в 14 туре украинской Премьер-лиги, рассказав о своей травме.

«Это было в столкновении с Кучеренко. Голеностоп еще немного болит. Будем делать МРТ и увидим. Будем также общаться с лечащим врачом. Посмотрим, как отреагирует голеностоп. Он еще болит. Я понял, что не смогу доиграть, потому попросил замену.

Но была атака, и подумал, что нужно добежать – все равно будет замена. Как-то доковылял. Хорошо, что так получилось, что забил гол и принес пользу команде.

Я понимал, что игрок, который будет выходить на замену, не очень подготовлен, и надо дотянуть до перерыва, но практически сразу понял, что это невозможно», – сказал Мякушко.

Ранее Юрий Максимов поделился эмоциями после победы над ЛНЗ в УПЛ.

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Сергей Мякушко Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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