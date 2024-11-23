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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Ошибки все совершают на футбольном поле»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:50 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:53
380
1

Юрий МАКСИМОВ: «Ошибки все совершают на футбольном поле»

Наставник «Ворсклы» высказался по поводу победы в матче с ЛНЗ

23 ноября 2024, 17:50 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:53
380
1
Юрий МАКСИМОВ: «Ошибки все совершают на футбольном поле»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своих подопечных в матче УПЛ против ЛНЗ (2:0).

– Хочу поблагодарить ребят, потому что сегодня была такая погода, ноябрь, но они играли в футбол. Было тяжело на таком поле – мужики вышли, грубо говоря, и играли.

Где-то мастерства не хватает. Я всегда говорю, что где-то опытные футболисты, молодежь у нас. Самое главное – что мы выиграли. Они все 90 минут старались, играли в футбол.

– Мякушко был заменен из-за травмы. Как он сейчас?

– Сейчас я не могу сказать, нужно посмотреть, что будет завтра. Вы знаете, когда бьют по ноге – сегодня может нормально идти, а потом переспал, утром встал – уже не может стать на ногу.

– Помню, после «Черноморца» у вас было очень хорошее настроение после первой победы. Теперь, я так понимаю, тоже. Что вы сделали с командой по атмосфере в коллективе? Может, сыграли с ними в блэк-джек, они вам оспорили и теперь должны побеждать?

– Да нет, ну ребята могут играть в футбол. Это мы предыдущие игры играли – не хочу сказать, что некрасиво. С «Динамо» играли хорошо. Ошибки все совершают на поле. И с «Колосом» такие ошибки, которые можно было исправлять. Где-то строже сыграли, две игры не пропускаем. Это меня радует.

– Ваше мнение, красная карточка была?

– Я не хочу это обсуждать. Есть на поле человек, отвечающий за это.

– Никак у вас не хватает у футболистов хладнокровия в завершающей фазе. Был момент, когда как бревно уже лежало, можно было даже фамилию спросить, можно было перебросить. Вы бы так и поступили, когда были игроком. Почему этого хладнокровия не хватает?

– Вы же понимаете, кто мог бы опрокинуть – уже в другой команде играет. Мы все прекрасно понимаем. Дай Бог, чтобы футболисты, которые стараются, самое главное, выходят и играют.

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Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Максимов Ворскла - ЛНЗ пресс-конференция
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
Максимов молодец, уже видны позитивные изменения в игре. Пока больше эмоционального плана, но мотивация тоже важна.
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