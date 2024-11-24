Расинг переиграл Крузейро в финале Копа Судамерикана

23 ноября в Парагвае на стадионе имени Пабло Рохаса состоялся финальный матч Копа Судамерикана.

Игра стала противостоянием между атакующим стилем одной команды и эффективностью другой. Аргентинский «Расинг» выбрал тактику контратак, что быстро принесло свои плоды.

На 15-й минуте Гастон Мартирена открыл счет. Уже через пять минут Адриан Мартинес удвоил преимущество «Расинга».

До конца первого тайма игроки бразильского «Крузейро» пытались сократить отставание, но их усилия были тщетными.

Во второй половине матча Кайо Жорже все же сократил счет, забив один мяч для «Крузейро». Однако «Расинг» защищался уверенно, не оставляя шансов сопернику.

На последних минутах Роджер Мартинес установил окончательный счет - 3:1 в пользу «Расинга».

Копа Судамерикана. Финал. 24 ноября

Расинг Авельянеда (Аргентина) - Крузейро (Бразилия) - 3:1

Голы: Мартирена, 15, А. Мартинес, 20, Р. Мартинес, 90+5, - Кайо Жорже, 52

Расинг Авельянеда: Арьяс, Гарсия, Ди Чезаре, Соса, Рохас, Альмендра (Сукулини, 56), Нардони, Мартирена, Салас, Кинтеро (Солари, 87), Мартинес (Мартинес, 75).

Крузейро: Касио, Марлон (Такамура Корреа, 85), Вильяльба, Жоау Марсело, Вильям, Уолас (Лукас Силва, 30), Ромеро (Барреаль, 78), Матеус Энрике, Матеус Перейра, Габриэл Верон (Диас, 78), Кайо Жорже.

Предупреждения: Ромеро (42), Лукас Силва (45+3), Гарсия (59), Нардони (81), Матеус Перейра (82), Ди Чезаре (83), Мартинес (90+6).

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