Верес – Александрия. Известны стартовые составы команд

24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч между «Вересом» и «Александрией».

Начало игры запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

«Верес»:

Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.

«Александрия»:

Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Беззера, Козак.