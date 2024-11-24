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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 24 ноября 2024, 14:53
744
0

Верес – Александрия. Известны стартовые составы команд

24 ноября команды сыграют в матче 14-го тура УПЛ

24 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 24 ноября 2024, 14:53
744
0
Верес – Александрия. Известны стартовые составы команд
ФК Верес

24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч между «Вересом» и «Александрией».

Начало игры запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

«Верес»:

Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.

«Александрия»:

Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Беззера, Козак.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Верес Ровно Верес - Александрия стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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