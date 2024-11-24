Украина. Премьер лига24 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 24 ноября 2024, 14:53
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Верес – Александрия. Известны стартовые составы команд
24 ноября команды сыграют в матче 14-го тура УПЛ
24 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 24 ноября 2024, 14:53
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24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч между «Вересом» и «Александрией».
Начало игры запланировано на 15:30 по киевскому времени.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:
«Верес»:
Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.
«Александрия»:
Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Беззера, Козак.
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