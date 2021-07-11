Шевченко посетил финал Уимблдона между Джоковичем и Берреттини

Главный тренер сборной Украины по футболу сходил на теннисный матч

  • 11.07.2021 20:29
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Шевченко посетил финал Уимблдона между Джоковичем и Берреттини
© Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный матч Уимблдона в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини посетил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Во время трансляции его показали на трибунах центрального корта.

Джокович победил Берреттини и стал победителем Уимблдонского турнира.

На Евро-2020 сборная Украины показала лучший результат в своей истории, дойдя до 1/4 финала турнира. В воскресенье в Лондоне также состоится финал Евро между сборными Италии и Англии.

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Источник — Спорт-Экспресс

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