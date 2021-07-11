Джокович выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля по титулам Grand Slam

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.
В матче за титул серб одолел итальянца Маттео Берреттини (№9 WTA).
Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3
Это шестой титул Джоковича на Уимблдоне, он побеждает на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в третий раз подряд (в прошлом году турнир не проводился).
После этой победы у Новака стало 20 титулов Grand Slam, по этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
В этом году Джокович может оформить календарный Золотой шлем. Для этого ему еще нужно выиграть Олимпиаду и Открытый чемпионат США по теннису. Ранее это удавалось лишь Штеффи Граф (1988).
В очных встречах Джокович еще ни разу не проигрывал Берреттини (3:0).
Источник — Sport.ua
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