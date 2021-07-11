Джокович выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля по титулам Grand Slam

Новак добыл 20-й турнир Большого Шлема в карьере

  • 11.07.2021 19:34
  • 1168 просмотров
  • 4 комментария
Джокович выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля по титулам Grand Slam
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.
 
В матче за титул серб одолел итальянца Маттео Берреттини (№9 WTA).
 
Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3
 
Это шестой титул Джоковича на Уимблдоне, он побеждает на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в третий раз подряд (в прошлом году турнир не проводился). 
 
После этой победы у Новака стало 20 титулов Grand Slam, по этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

В этом году Джокович может оформить календарный Золотой шлем. Для этого ему еще нужно выиграть Олимпиаду и Открытый чемпионат США по теннису. Ранее это удавалось лишь Штеффи Граф (1988).
 
В очных встречах Джокович еще ни разу не проигрывал Берреттини (3:0).

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 11.07.2021 19:57
    +1
    Джокович может выиграть где то в районе 25 больших шлемов,если не будет серьёзных травм,молодёжь пока не может с ним конкурировать
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 11.07.2021 19:56
    +2
    Stanislav Matusevych, 11.07.2021 19:44
    Можна по-різному відноситися до Джоковича та країни, яку він представляє, та навряд чи хтось зможе заперечити його велич. Новак провів неідеальний турнір і далеко не кращий перший сет, і все одно якими були шанси простих смертних його здолати? Тепер йому залишився всього один крок до Великого Шолома цього року (хто без гугла згадає, коли востаннє таке ставалося?) і лідерства за виграними ТВШ в історії. Хто зараз може йому завадити, окрім себе самого?
    Але є ще і Олімпіада і шанс зібрати навіть Золотий Шолом. Має вигравати, якщо не станеться щось надзвичайного.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2021 19:44
    +3
    Можна по-різному відноситися до Джоковича та країни, яку він представляє, та навряд чи хтось зможе заперечити його велич. Новак провів неідеальний турнір і далеко не кращий перший сет, і все одно якими були шанси простих смертних його здолати? Тепер йому залишився всього один крок до Великого Шолома цього року (хто без гугла згадає, коли востаннє таке ставалося?) і лідерства за виграними ТВШ в історії. Хто зараз може йому завадити, окрім себе самого?
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 11.07.2021 19:39
    0
    Поздравляю! Конечно догонет, скорее всего и перегонит с такой оппозицией. Да и к тому же повезло родиться на несколько лет позже Рафы и Роджера))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2021 19:44
    +3
    Можна по-різному відноситися до Джоковича та країни, яку він представляє, та навряд чи хтось зможе заперечити його велич. Новак провів неідеальний турнір і далеко не кращий перший сет, і все одно якими були шанси простих смертних його здолати? Тепер йому залишився всього один крок до Великого Шолома цього року (хто без гугла згадає, коли востаннє таке ставалося?) і лідерства за виграними ТВШ в історії. Хто зараз може йому завадити, окрім себе самого?
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 11.07.2021 19:56
    +2
    Stanislav Matusevych, 11.07.2021 19:44
    Можна по-різному відноситися до Джоковича та країни, яку він представляє, та навряд чи хтось зможе заперечити його велич. Новак провів неідеальний турнір і далеко не кращий перший сет, і все одно якими були шанси простих смертних його здолати? Тепер йому залишився всього один крок до Великого Шолома цього року (хто без гугла згадає, коли востаннє таке ставалося?) і лідерства за виграними ТВШ в історії. Хто зараз може йому завадити, окрім себе самого?
    Але є ще і Олімпіада і шанс зібрати навіть Золотий Шолом. Має вигравати, якщо не станеться щось надзвичайного.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.07.2021 19:57
    +1
    Джокович может выиграть где то в районе 25 больших шлемов,если не будет серьёзных травм,молодёжь пока не может с ним конкурировать
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 11.07.2021 19:39
    0
    Поздравляю! Конечно догонет, скорее всего и перегонит с такой оппозицией. Да и к тому же повезло родиться на несколько лет позже Рафы и Роджера))
    Ссылка
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