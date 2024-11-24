Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Биловар нашел негатив в спокойной победе Динамо над Черноморцем
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 14:41 |
831
2

Биловар нашел негатив в спокойной победе Динамо над Черноморцем

Кристиан недоволен пропущенным голом

24 ноября 2024, 14:41 |
831
2
Биловар нашел негатив в спокойной победе Динамо над Черноморцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился эмоциями после победы над «Черноморцем» в 14 туре украинской Премьер-лиги. Защитник признался, что хотелось бы завершить игру без пропущенных мячей.

– «Динамо» играло по схеме с тремя центральными защитниками. Как тебе игралось в этом матче?

– Это не новая для нас схема, ведь мы в три центральных защитника играли в Риме против «Ромы». Все равно, есть над чем работать и что улучшать.

– В обороне динамовцы действовали вполне уверенно.

– Да. Единственное, что мы в конце встречи пропустили гол, и я считаю это чисто недоразумением.

– Понятно, что все защитники любят, когда их команда играет на ноль…

– Так и есть, однако мы будем работать, чтобы подобные голы не пропускать в будущем, – сказал Биловар.

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

По теме:
Матч между Вересом и Александрией отложен из-за тревоги
Биловар назвал главную проблему Динамо в Лиге Европы
Холодный расчет. Кривбасс минимально одолел Оболонь в Киеве
Кристиан Биловар Динамо Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Черноморец
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 23 ноября 2024, 23:33 0
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира отдает предпочтение Тайсону

ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
Футбол | 24 ноября 2024, 06:36 0
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду

Джорджина Родригес приоткрыла занавес новой покупки звездного семейства

Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Футбол | 24.11.2024, 07:25
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.11.2024, 15:01
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_Quantum19_

Ответить
0
_Quantum19_
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
23.11.2024, 20:30
Футбол
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 20:34 2
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 6
Футбол
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем