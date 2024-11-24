Биловар нашел негатив в спокойной победе Динамо над Черноморцем

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился эмоциями после победы над «Черноморцем» в 14 туре украинской Премьер-лиги. Защитник признался, что хотелось бы завершить игру без пропущенных мячей.

– «Динамо» играло по схеме с тремя центральными защитниками. Как тебе игралось в этом матче?

– Это не новая для нас схема, ведь мы в три центральных защитника играли в Риме против «Ромы». Все равно, есть над чем работать и что улучшать.

– В обороне динамовцы действовали вполне уверенно.

– Да. Единственное, что мы в конце встречи пропустили гол, и я считаю это чисто недоразумением.

– Понятно, что все защитники любят, когда их команда играет на ноль…

– Так и есть, однако мы будем работать, чтобы подобные голы не пропускать в будущем, – сказал Биловар.

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.