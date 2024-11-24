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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:09
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0

Звезда Александрии рассказал о разговоре с Ротанем, который изменил его

Мигел Кампуш поблагодарил Руслана Ротаня

24 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:09
392
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Звезда Александрии рассказал о разговоре с Ротанем, который изменил его
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Португальский легионер «Александрии» Мигел Кампуш рассказал об откровенном разговоре с Русланом Ротанем, который позволил защитнику поверить в свои силы.

«Немного времени ушло, чтобы понять требования, потому что тренеры требуют от игроков играть так, как нужно команде. Я помню ключевой момент в Турции, когда я учился движениям у моих партнеров по команде. Мы играли много товарищеских матчей, и в одном из них я сыграл очень слабо, на мой взгляд.

За ужином Руслан Петрович и его ассистент сказали мне, что это нормально: «Тебе нужно время, чтобы научиться, ты будешь становиться все лучше и лучше». Я получил столько уверенности в себе, что для меня было почти невозможно потерпеть неудачу», – сказал Кампуш.

После 13 туров «Александрия» занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 32 очка.

Ранее португалец признался, что хотел бы пригласить в «Александрию» Криштиану Роналду.

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Мигел Кампуш Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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