Звезда Александрии рассказал о разговоре с Ротанем, который изменил его

Португальский легионер «Александрии» Мигел Кампуш рассказал об откровенном разговоре с Русланом Ротанем, который позволил защитнику поверить в свои силы.

«Немного времени ушло, чтобы понять требования, потому что тренеры требуют от игроков играть так, как нужно команде. Я помню ключевой момент в Турции, когда я учился движениям у моих партнеров по команде. Мы играли много товарищеских матчей, и в одном из них я сыграл очень слабо, на мой взгляд.

За ужином Руслан Петрович и его ассистент сказали мне, что это нормально: «Тебе нужно время, чтобы научиться, ты будешь становиться все лучше и лучше». Я получил столько уверенности в себе, что для меня было почти невозможно потерпеть неудачу», – сказал Кампуш.

После 13 туров «Александрия» занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 32 очка.

Ранее португалец признался, что хотел бы пригласить в «Александрию» Криштиану Роналду.