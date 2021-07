ОФИЦИАЛЬНО. Патрик Виейра возглавил Кристал Пэлас

Известный в прошлом футболист, бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра возглавил «Кристал Пэлас». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Виейра подписал контракт до лета 2024 года.

Патрик играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Также выступал за клубы выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус», «Интер». Работал тренером юношей в «Манчестер Сити», с 2016 по 2018 год был главным тренером «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы Патрика была «Ницца», из которой он ушел в 2020 году.

We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb