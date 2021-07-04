Датская сказка продолжается. Реакция игроков Чехии и Дании на матч

Забив дважды в первом тайме, сборная Дании удержала победный счет в матче против Чехии (2:1) в Баку и вышла в полуфинал Евро-2020. Автор первого мяча Томас Дилейни получил награду Звезда матча.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:

Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато была борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал Евро - это невероятное достижение.

Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография Уэмбли, сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернемся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома - спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку.

Полузащитник сборной Дании и Звезда матча Томас Дилейни:

Это просто фантастика! Матч, конечно, развивался не по нашему сценарию, но мы выстояли. Честно говоря, меня вообще сейчас не беспокоит, как складывалась игра. Мы прошли дальше, и я ее уже забыл.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель:

Мы знали, что это будет очень тяжелое испытание, и нам будет противостоять команда, обладающая таким же атлетизмом и напором, как и мы. В первом тайме мы играли хорошо. Во втором стало тяжело после того, как они забили быстрый гол и начали поддавливать нас. Но в этом и проявляется класс команды: можно играть красиво и побеждать, а можно бороться и добиваться результата. Вот именно это мы сегодня и сделали.

Капитан сборной Дании Симон Кьер:

К счастью, сегодня мне пришлось делать то, что мне нравится больше всего, - выигрывать верховые мячи. Нам пришлось изрядно потрудиться, и мы могли бы сыграть лучше. Может быть, мы слишком многое позволяли сопернику, но в то же время уверенно сыграли в защите. У нас была цель перед началом этого турнира - мы хотели вернуться на Уэмбли. Я бы солгал, если бы сказал, что выход в полуфинал - предел наших мечтаний. Сейчас нам нужно восстановиться, ведь через четыре дня нас ждет другой важный матч.

Бывший игрок сборной Дании Микаэль Лаудруп:

У нас будет еще достаточно времени, чтобы разобраться в том, что команда сегодня сделала правильно, а что нет, но сейчас все это неважно. Йоаким Меле? Ему не было равных сегодня в игровом плане. Мы видели его игру в Лиге чемпионов за Аталанту, но я должен сказать, что в последних матчах за сборную он вышел на новый уровень.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы:

Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы.

Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал - это большое достижение для чешского футбола.

Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет.

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик:

Я хотел бы поблагодарить команду за веру в меня. Ребята помогли мне набрать форму. Иначе я бы не сыграл на этом турнире. В нас никто не верил, но мы сплотились и показали хороший футбол. У нас прекрасный командный дух, эта сборная действительно особенная. Когда пройдет немного времени, то мы, полагаю, будем вспоминать этот турнир с положительными эмоциями. Мы проиграли и должны покинуть турнир, но я должен сказать, что горжусь командой. После нашей игры - особенно во втором тайме - мы можем ехать домой с высоко поднятой головой, ведь мы оставили все силы на поле.

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик:

Мы допустили ошибку в первом голе, когда вместе с Томашом Каласом бросились закрывать одного игрока, а другой остался без опеки. Мы просто не поняли друг друга. Если брать в расчет мои мячи, то да, это был хороший турнир для меня. Но все мы чувствуем, что могли добиться большего сегодня. Дания не казалась непобедимой. Нам очень жаль.

Во втором тайме мы выпустили еще одного нападающего, старались играть быстрее и оказывать на датчан большее давление. После быстрого гола в начале второго тайма казалось, что это сработает. Но нам не удалось сравнять счет - к концу матча у нас просто закончились силы. Мы очень разочарованы, для нас турнир окончен. Мы сделали все для выхода в полуфинал, но нам не хватило сил, чтобы переломить ход матча в свою пользу на последних минутах.

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида:

Дания - отличная команда. Датчане хорошо защищались, и быстрый гол сыграл им на руку. Нам было очень трудно взламывать их оборону. Очень жаль. Нам нечего стыдиться. Мы показали хорошую игру, боевой дух, мы сражались подобно львам на нашем гербе. Это было видно и в сегодняшнем матче. Жаль, что мы не смогли сравнять счет, потому что тогда бы игра сложилась в нашу пользу.