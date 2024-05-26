Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос
Украинская теннисистка одолела соперницу из квалификации в трех партиях
Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) с непростой победы начала выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда украинка переиграла Лауру Пигосси из Бразилии (№119 WTA), которая преодолела квалификацию.
Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) [18] – Лаура Пигосси (Бразилия) [Q] – 7:5, 6:7(4), 6:4
Проигрывая 0:3 в финальной партии, Марта брала медицинский тайм-аут.
При счете 2:4 матч был приостановлен из-за дождя. Пауза пошла украинке на пользу, после возвращения она вырвала победу.
Это была 1-я встреча теннисисток. Марта в пятый раз сыграла первом круге основы в Париже и прошла дальше только по второй раз.
В следующем раунде Костюк сыграет с Донной Векич (№40 WTA), с матча против которой снялась Леся Цуренко.
Ранее во второй раунд пробилась Даяна Ястремская.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте
Пейтон Стернс завоевала первый титул на уровне WTA
Тож це ще щастя, що усе так скінчилося. Дощику окрема шана і подяка) Далі ніяких темних конячок, тож недооцінки більше бути не повинно.
Але Марта є Марта, а перемога є перемога. Остання знайшла першу, з чим і вітаю всіх колег-страждальців)
Далі Векич, яка, звичайно, здатна розстрілювати аути не гірше за Марту, але навряд чи тоді, коли їй постійно накидають на хавкорт. Є певна надія, що саме старт турніру знову стане для Марти найважчим, і далі вона трохи знайде свій ціьогорічний теніс, але я б сильно на таке не сподівався.
Я, думаю з Векич, Марта буде краща. Хоча, що зненацька сталося з її прицілом невідомо, дуже багато простих для неї аутів та сіток.