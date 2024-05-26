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  4. Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос
WTA
26 мая 2024, 18:54 | Обновлено 26 мая 2024, 19:05
1348
12

Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка одолела соперницу из квалификации в трех партиях

26 мая 2024, 18:54 | Обновлено 26 мая 2024, 19:05
1348
12
Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) с непростой победы начала выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка переиграла Лауру Пигосси из Бразилии (№119 WTA), которая преодолела квалификацию.

Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) [18] – Лаура Пигосси (Бразилия) [Q] – 7:5, 6:7(4), 6:4

Проигрывая 0:3 в финальной партии, Марта брала медицинский тайм-аут.

При счете 2:4 матч был приостановлен из-за дождя. Пауза пошла украинке на пользу, после возвращения она вырвала победу.

Это была 1-я встреча теннисисток. Марта в пятый раз сыграла первом круге основы в Париже и прошла дальше только по второй раз.

В следующем раунде Костюк сыграет с Донной Векич (№40 WTA), с матча против которой снялась Леся Цуренко.

Ранее во второй раунд пробилась Даяна Ястремская.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

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Марта Костюк Лаура Пигосси Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 13
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introvert
Не знаю, до речі, чого тут усі так тішилися жеребом. Пігоссі зараз в своїй піковій формі (суперниць по квалу просто знищила), грунт її улюблене покриття, підтримка на трибунах така ніби грають в Сан-Паулу, тож з усіх кваліфаєрок Марті дісталася мабуть найскладніша. Суперниця, з якої помилку і гідравлічним пресом не видушиш, це ще той міжсідничний біль. А враховуючи, що Марта на питання про опонентку відповіла "нічого про неї не знаю, завтра побачимо" - іншого розвитку подій годі було й очікувати. Таку зверхність безкарно могла собі дозволити хіба що Серена, та й то не завжди.
Тож це ще щастя, що усе так скінчилося. Дощику окрема шана і подяка) Далі ніяких темних конячок, тож недооцінки більше бути не повинно.
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+2
introvert
Гра, безумовно, вийшла на любителя. Любителя бразильських карнавалів та БДСМ. Такі собі "п`ятдесят відтінків Марти")) Стоп-слово Заневська або досі не вивчила, або виховання його крикнути не дозволяло)
Але Марта є Марта, а перемога є перемога. Остання знайшла першу, з чим і вітаю всіх колег-страждальців)
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+2
Stanislav Matusevych
Ми мали нещастя спостерігати за грою першої ракетки України, вірогідно, мінімум до кінця нинішнього року. Не дай аллах, якщо вона до кінця року гратиме так, як сьогодні. 73 невимушених, Даяна десь сидить і заздрить. Я особисто вимкнув у середині другого сету і співчуваю усім, хто так не зробив. Зрозуміло, що Марта здатна грати набагато краще, але вже третій грунтовий великий турнір - ось так. І це ще насправді пощастило з суперницею, бо будь-яка умовна Шериф зробила б те, що й сама єгиптянка нещодавно.
Далі Векич, яка, звичайно, здатна розстрілювати аути не гірше за Марту, але навряд чи тоді, коли їй постійно накидають на хавкорт. Є певна надія, що саме старт турніру знову стане для Марти найважчим, і далі вона трохи знайде свій ціьогорічний теніс, але я б сильно на таке не сподівався.
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+1
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C.Пеклов
Везе сильнішому!Попри все, перемога!Молодець і дякуємо дощу!
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+1
mevast
Повезло Марті з дощем. По показниках гри - повний аут. Тішитись від такої перемоги не приходиться. Надіємось, що з Векич такого не станеться.
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0
kollekciy
Тактично,  команда Марти повинна була використовувати дощ на повну, і вони впоралися. Треба було нагадати Марті, що вона вже не Брічековська недоробка, а майже Топ. І що вона на Шоломі, а не на 60 тис.
Я, думаю з Векич, Марта буде краща. Хоча, що зненацька сталося з її прицілом невідомо, дуже багато простих для неї аутів та сіток.
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0
Falko
Домучила. Причому всіх. Натомість голову пофарбувала - вже щось.
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0
roman75zpr
Ох же и Марта Олеговна... Ох же любит сюжет закрутить, нервы пополоскать болельщикам ))
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0
Sit Simurg
До чого тут дощ ? 
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0
Андрій Заліщук
прихований бублик Лаурі, але гру Марті треба налагоджувати, Векіч цілком прохідна
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0
Nostradamus
Між тим - прихована баранка. 
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0
sirjoga
Впевнена перемога над топовою суперницею, Браво!!! 
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-2
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