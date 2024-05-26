Помог дождь. Костюк с трудом обыграла Пигосси в первом круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) с непростой победы начала выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка переиграла Лауру Пигосси из Бразилии (№119 WTA), которая преодолела квалификацию.

Ролан Гаррос. Первый круг

Марта Костюк (Украина) [18] – Лаура Пигосси (Бразилия) [Q] – 7:5, 6:7(4), 6:4

Проигрывая 0:3 в финальной партии, Марта брала медицинский тайм-аут.

При счете 2:4 матч был приостановлен из-за дождя. Пауза пошла украинке на пользу, после возвращения она вырвала победу.

Это была 1-я встреча теннисисток. Марта в пятый раз сыграла первом круге основы в Париже и прошла дальше только по второй раз.

В следующем раунде Костюк сыграет с Донной Векич (№40 WTA), с матча против которой снялась Леся Цуренко.

Ранее во второй раунд пробилась Даяна Ястремская.