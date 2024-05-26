Ястремская с камбэком обыграла Томлянович на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче первого раунда 30-я сеяная украинка одержала волевую победу над австралийкой Айлой Томлянович (№207 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Ролан Гаррос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:3

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала этой сопернице.

Даяна впервые в карьере выиграла матч в основе Ролан Гаррос.

В следующем раунде Ястремская сыграет с китаянкой Ван Яфань (№68 WTA).

Ранее турнир покинула Леся Цуренко, которая травмировалась в матче против Донны Векич.

Getty Images/Global Images Ukraine. Айла Томлянович