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  4. Ястремская с камбэком обыграла Томлянович на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 14:22 | Обновлено 26 мая 2024, 14:31
707
4

Ястремская с камбэком обыграла Томлянович на Ролан Гаррос

Даяна в четвертый раз обыграла австралийку

26 мая 2024, 14:22 | Обновлено 26 мая 2024, 14:31
707
4
Ястремская с камбэком обыграла Томлянович на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче первого раунда 30-я сеяная украинка одержала волевую победу над австралийкой Айлой Томлянович (№207 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:3

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала этой сопернице.

Даяна впервые в карьере выиграла матч в основе Ролан Гаррос.

В следующем раунде Ястремская сыграет с китаянкой Ван Яфань (№68 WTA).

Ранее турнир покинула Леся Цуренко, которая травмировалась в матче против Донны Векич.

Getty Images/Global Images Ukraine. Айла Томлянович
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

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Айла Томлянович Даяна Ястремская Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Айла дуже добре налаштувалася на гру, все витягувала на старті, все у неї залітало, але було очевидно, що протягом усього матчу тримати такий рівень концентрації нереально. Не в її теперішній ігровій формі. Загалом традиційна для таких протистоянь картина: андердог викладає всі свої козирі на початку гри, бере перший сет, а потім тихо і невідворотно здувається. Тут головне самій не наробити дурниць на фінільному відрізку, і з цим завданням Даяна нарешті впоралась.
Вітаю одеситку з перемогою на класі.
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+6
C.Пеклов
Зі слабкими нервами дивитися матчі Даяни неможливо.Молодець,виграла з валідолом у суперниці,яку весь час обігрує.А тренера монегаска так і немає
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+3
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Андрій Заліщук
молодець, далі китаянка, яка теж по силам Даяні
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+2
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