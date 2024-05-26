Ястремская с камбэком обыграла Томлянович на Ролан Гаррос
Даяна в четвертый раз обыграла австралийку
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.
В матче первого раунда 30-я сеяная украинка одержала волевую победу над австралийкой Айлой Томлянович (№207 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:3
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала этой сопернице.
Даяна впервые в карьере выиграла матч в основе Ролан Гаррос.
В следующем раунде Ястремская сыграет с китаянкой Ван Яфань (№68 WTA).
Ранее турнир покинула Леся Цуренко, которая травмировалась в матче против Донны Векич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» сыграл вничью с «Бетисом»
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
Вітаю одеситку з перемогою на класі.