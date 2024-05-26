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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 14:55 | Обновлено 26 мая 2024, 15:53
4644
26

Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов

К составу житомирян присоединятся Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко и Даниил Бескоровайный

26 мая 2024, 14:55 | Обновлено 26 мая 2024, 15:53
4644
26
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Футболисты «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, а также защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный в следующем сезоне будут выступать за житомирское «Полесье», сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.

Как сказал сам Буткевич, трансферы Гуцуляка и Бескоровайного будут стоить клубу по 600 тысяч евро каждый. Бабенко присоединится к «стае» на правах свободного агента.

В этом сезоне УПЛ Алексей Гуцуляк провел 25 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллионов евро.

31-летний Руслан Бабенко также отыграл 25 поединков, но на его счету лишь 1 гол. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.

Даниил Бескоровайный, которого оценивают в 800 тысяч евро, принял участие в 23 встречах в чемпионате Украины 2023/24. Защитнику удалось трижды поразить ворота соперников.

Ранее стало известно, что «Полесье» возглавит главный тренер «Днепра-1» U-19 Имад Ашур.

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Даниил Бескоровайный Алексей Гуцуляк Руслан Бабенко Полесье Житомир Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ финансы Владимир Зверов Геннадий Буткевич свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 26
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-PhoeniX-
Нормальное усиление к еврокубкам
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+1
FunnyCat_____
Очень солидное усиление по меркам УПЛ!
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+1
Yass
Спокійно, нам озвучується тільки біла частина суми. Там же не лохи сидять.
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+1
avk2307
От що вірно зробив Буткевич, так  те , що купляє гравців не посеред тренувального процесу чи перед стартом чемпіонату  а до початку підготовки. АСуркіс тільки розмірковувати починає. 
Як на мене той же Безкоровайний міг і в Динамо б піти.
Гуцуляк напевно не кращий за тих хто є в ДК. Сенсу платити не було, а от ЦЗ могли і попробувати підписати...
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
serhiy
Ого !
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+1
🔱Avtoigor🔱
Мені здається була спроба у Динамо його підписати, але щось не склалося ( це я про центрального захисника Бескаравайного).
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0
AK.228
Ну молодці, поздоровляю!!
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0
AleksDnipro
Мене дивує лише сума трансферу Бескоровайного. З Гуцуляком більш-менш зрозуміло, залишався рік контракту, але з Бескоровайним, мені здається, що Кривбас сильно облажався, продав такий актив за дуже низьку ціну. Не вміють криворіжці продавати за дорого. Імхо, ціна Бескоровайного — щонайменше 1,5 мільйона, при умові якщо там немає великого відсотку від наступного продажу + бонусів.
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0
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Gargantua
реалии такие, что Полесье имеет финансовые возможности выше чем у ДК.
Гуцуляка увели, хотя его хотел лично Шовковский.
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-1
Shturmgewehr
Вся вартість трансферна цих гравців вже закладена в цінах одного маркету!
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-1
OtsoCity
У суркисів 600 тис не знайшлось на Гуцуляка
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-2
Показать Скрыть 7 ответов
Лига
Атбшники усиливаются под еврокубки и чемпионат, скорей всего будут в новом сезоне с опзжшникам и кривбасом за серебро и бронзу бороться, ну Шахтёр как всегда станет чемпионом 
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-6
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