Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
К составу житомирян присоединятся Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко и Даниил Бескоровайный
Футболисты «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, а также защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный в следующем сезоне будут выступать за житомирское «Полесье», сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.
Как сказал сам Буткевич, трансферы Гуцуляка и Бескоровайного будут стоить клубу по 600 тысяч евро каждый. Бабенко присоединится к «стае» на правах свободного агента.
В этом сезоне УПЛ Алексей Гуцуляк провел 25 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллионов евро.
31-летний Руслан Бабенко также отыграл 25 поединков, но на его счету лишь 1 гол. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.
Даниил Бескоровайный, которого оценивают в 800 тысяч евро, принял участие в 23 встречах в чемпионате Украины 2023/24. Защитнику удалось трижды поразить ворота соперников.
Ранее стало известно, что «Полесье» возглавит главный тренер «Днепра-1» U-19 Имад Ашур.
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Як на мене той же Безкоровайний міг і в Динамо б піти.
Гуцуляк напевно не кращий за тих хто є в ДК. Сенсу платити не було, а от ЦЗ могли і попробувати підписати...
Гуцуляка увели, хотя его хотел лично Шовковский.