Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов

Футболисты «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, а также защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный в следующем сезоне будут выступать за житомирское «Полесье», сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.

Как сказал сам Буткевич, трансферы Гуцуляка и Бескоровайного будут стоить клубу по 600 тысяч евро каждый. Бабенко присоединится к «стае» на правах свободного агента.

В этом сезоне УПЛ Алексей Гуцуляк провел 25 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллионов евро.

31-летний Руслан Бабенко также отыграл 25 поединков, но на его счету лишь 1 гол. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.

Даниил Бескоровайный, которого оценивают в 800 тысяч евро, принял участие в 23 встречах в чемпионате Украины 2023/24. Защитнику удалось трижды поразить ворота соперников.

Ранее стало известно, что «Полесье» возглавит главный тренер «Днепра-1» U-19 Имад Ашур.