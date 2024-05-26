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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Замены Килиану Мбаппе нет»
Франция
26 мая 2024, 19:09 |
455
0

Луис ЭНРИКЕ: «Замены Килиану Мбаппе нет»

Тренер «ПСЖ» – об уходе звездного форварда

26 мая 2024, 19:09 |
455
0
Луис ЭНРИКЕ: «Замены Килиану Мбаппе нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Вчера «ПСЖ» в прощальном матче Килиана Мбаппе за клуб обыграл «Лион» 2:1 в финале Кубка Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал уход звездного форварда:

«У меня была возможность тренировать Килиана в этом сезоне. Для него это был сложный сезон. После семи лет и многих успехов очень тяжело прощаться. Он всегда был готов помочь своей команде. Сегодняшний вечер стал вишенкой на торте, хотя он и не забил. Но он принял участие во всех эпизодах.

Он другой игрок. Замены Килиану Мбаппе нет. Только команда с амбициями может его заменить. И, возможно, четыре, пять или шесть трансферов игроков.

Мы попытаемся получить больше как команда без Мбаппе. Это будет вызов для всех игроков, которые придут к нам. Мы хотим войти в историю и выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда мы выиграем, но мы выиграем».

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ПСЖ Килиан Мбаппе Луис Энрике
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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